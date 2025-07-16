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Погорела на взятке в $40000 — судить будут экс-заместителя руководителя Запорожской областной прокуратуры

10:19, 16 июля 2025
Деньги она взяла за решение вопроса о смене подследственности в уголовном производстве.
Погорела на взятке в $40000 — судить будут экс-заместителя руководителя Запорожской областной прокуратуры
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Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры направил в суд обвинительный акт в отношении бывшей заместительницы руководителя Запорожской областной прокуратуры, которую разоблачили при получении 40 тыс. долларов США неправомерной выгоды. Об этом сообщила пресс-служба САП.

В рамках досудебного расследования установлено, что заместитель руководителя областной прокуратуры выразила просьбу предоставить неправомерную выгоду и фактически получила неправомерную выгоду в размере 40 тыс. долларов США за решение вопроса о смене подследственности в уголовном производстве, обеспечение отмены ареста имущества лица и непривлечение к уголовной ответственности по другим статьям, по которым ведется досудебное расследование.

«23 сентября 2024 года прокурор была задержана с поличным. 24 сентября 2024 года ей было сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины», — добавили в САП.

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прокуратура взятка САП Запорожье

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