Погорела на взятке в $40000 — судить будут экс-заместителя руководителя Запорожской областной прокуратуры

Деньги она взяла за решение вопроса о смене подследственности в уголовном производстве.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры направил в суд обвинительный акт в отношении бывшей заместительницы руководителя Запорожской областной прокуратуры, которую разоблачили при получении 40 тыс. долларов США неправомерной выгоды. Об этом сообщила пресс-служба САП.

В рамках досудебного расследования установлено, что заместитель руководителя областной прокуратуры выразила просьбу предоставить неправомерную выгоду и фактически получила неправомерную выгоду в размере 40 тыс. долларов США за решение вопроса о смене подследственности в уголовном производстве, обеспечение отмены ареста имущества лица и непривлечение к уголовной ответственности по другим статьям, по которым ведется досудебное расследование.

«23 сентября 2024 года прокурор была задержана с поличным. 24 сентября 2024 года ей было сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины», — добавили в САП.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.