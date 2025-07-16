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Місцева влада має займатися дронами-перехоплювачами та ППО для захисту міст – керівник ЦПД РНБО Коваленко

10:37, 16 липня 2025
Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко підкреслив важливість розбудови міської системи повітряної протидії.
Місцева влада має займатися дронами-перехоплювачами та ППО для захисту міст – керівник ЦПД РНБО Коваленко
Фото: freeradio.com.ua
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Українським містам треба розвивати розбудовувати інфраструктуру запуску дронів-перехоплювачів та розвитку інших систем протиповітряної оборони на місцях для запобігання терору українських міст. Підкреслив важливість цього питання керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.

Він нагадав, що ворог запускає ройові атаки дронами по містах, продовжуючи терор українських міст.

«Дуже важливо, щоб місцева влада займалася дронами перехоплювачами, пілотами, розбудовувала власну систему сучасної повітряної протидії. І це стосується всіх міст, а також вважаю, кожного, хто є представником влади на місцях», - заявив Коваленко.

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РНБО шахеди дрон

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