Франция не будет участвовать в схеме закупки американского оружия для Украины — Politico

Франция не будет покупать оружие для Украины у США, а будет развивать собственное производство.

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Франция не присоединится к инициативе, предложенной президентом США Дональдом Трампом, согласно которой европейские страны будут закупать американское вооружение для передачи Украине. Об этом сообщает Politico.

В частности, во время встречи в Овальном кабинете генсек НАТО Марк Рютте назвал ряд стран, которые уже поддержали этот план. Среди них — Великобритания, Нидерланды и четыре страны Северной Европы. Однако в этом списке заметно отсутствовала Франция.

Как пояснили два французских чиновника, знакомых с позицией Парижа, Франция не присоединяется к этой инициативе, поскольку настаивает на развитии европейской оборонной промышленности за счёт закупок оружия именно у производителей из ЕС. Президент Эмманюэль Макрон неоднократно подчёркивал необходимость укрепления оборонной автономии Европы.

Кроме того, французское правительство стремится увеличить национальные оборонные расходы, одновременно сокращая общие государственные затраты на фоне растущего бюджетного дефицита.

В то же время правительство Германии, которую возглавляет канцлер Фридрих Мерц, считает закупку американского оружия одним из немногих реальных способов быстро обеспечить Украину необходимым вооружением с учётом ограниченных производственных мощностей в Европе.

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