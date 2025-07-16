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Франція не братиме участі у схемі закупівлі американської зброї для України — Politico

10:55, 16 липня 2025
Франція не купуватиме зброю для України у США, а розвиватиме власне виробництво.
Франція не братиме участі у схемі закупівлі американської зброї для України — Politico
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Франція не приєднається до ініціативи, запропонованої президентом США Дональдом Трампом, відповідно до якої європейські країни купуватимуть американське озброєння для передачі Україні. Про це повідомляє Politico.

Зокрема, під час зустрічі в Овальному кабінеті генсек НАТО Марк Рютте назвав низку країн, які вже підтримали цей план. Серед них — Велика Британія, Нідерланди та чотири країни Північної Європи. Однак у цьому переліку помітно бракувало Франції.

Як пояснили два французькі урядовці, знайомі з позицією Парижа, Франція не приєднується до цієї ініціативи, оскільки наполягає на розвитку європейської оборонної промисловості шляхом закупівель озброєння саме у виробників з ЄС. Президент Емманюель Макрон неодноразово наголошував на необхідності зміцнення оборонної автономії Європи.

Крім того, французький уряд прагне збільшити національні оборонні витрати, водночас скорочуючи загальні державні видатки на тлі зростання бюджетного дефіциту.

Водночас уряд Німеччини, яку очолює канцлер Фрідріх Мерц, вважає закупівлю американської зброї одним із небагатьох реальних способів оперативно забезпечити Україну необхідним озброєнням з огляду на обмежені виробничі потужності в Європі.

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США зброя Україна Франція Емманюель Макрон

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