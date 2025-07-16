У Британії двох чоловіків, які зрубали 200-річне «дерево Робіна Гуда», відправили за ґрати

Суддя зазначила, що надзвичайний суспільний резонанс цього злочину змусив посилити вирок.

Фото: Getty Images

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У Великій Британії двох чоловіків засудили до понад чотирьох років тюремного ув'язнення, які зрубали 200-річне «дерево Робіна Гуда» – популярну пам'ятку природи, пише Reuters.

Дерево, відоме як Sycamore Gap tree або «дерево Робіна Гуда», росло у центрі мальовничої улоговини поруч з історичним валом Адріана в північній Англії, що робило це місце популярним серед фотографів, туристів і молодят.

Воно було настільки відомим, що навіть з'явилося у фільмі 1991 року «Робін Гуд: Принц злодіїв», а його знищення у вересні 2023 року викликало широке обурення.

Так, 39-річний Деніел Грем і 32-річний Адам Карразерс отримали по чотири роки і три місяці ув’язнення за умисне пошкодження майна. Таке рішення суд ухвалив попри те, що за такий злочин чоловіки могли отримати лише шість місяців ув’язнення.

Суддя Крістіна Ламберт зазначила, що «надзвичайний суспільний резонанс» цього злочину змусив посилити вирок. За її словами, зрубане дерево було «визначною пам’яткою» графства Нортумберленд, «символом краси його дикої природи», а також мало «особливе особисте значення».

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