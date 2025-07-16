В Британии двух мужчин, которые срубили 200-летнее «дерево Робин Гуда», отправили за решетку

Судья отметила, что чрезвычайный общественный резонанс этого преступления вынудил ужесточить приговор.

Фото: Getty Images

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В Великобритании двух мужчин приговорили к более чем четырем годам тюремного заключения за то, что они срубили 200-летнее «дерево Робин Гуда» — популярный природный памятник, пишет Reuters.

Дерево, известное как Sycamore Gap tree или «дерево Робин Гуда», росло в центре живописной ложбины рядом с историческим валом Адриана на севере Англии, что делало это место популярным среди фотографов, туристов и молодоженов.

Оно было настолько известным, что даже появилось в фильме 1991 года «Робин Гуд: Принц воров», а его уничтожение в сентябре 2023 года вызвало широкий резонанс.

Так, 39-летний Дэниел Грэм и 32-летний Адам Карразерс получили по четыре года и три месяца заключения за умышленное повреждение имущества. Такое решение суд принял, несмотря на то что за подобное преступление мужчины могли получить всего шесть месяцев заключения.

Судья Кристина Ламберт отметила, что «чрезвычайный общественный резонанс» этого преступления вынудил ужесточить приговор. По ее словам, срубленное дерево было «выдающейся достопримечательностью» графства Нортумберленд, «символом красоты его дикой природы», а также имело «особое личное значение».

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