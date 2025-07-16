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На пляже в Коблево взорвалась мина — есть пострадавший

08:49, 16 июля 2025
Мина сдетонировала на побережье, пострадал мужчина – на месте работают экстренные службы.
На пляже в Коблево взорвалась мина — есть пострадавший
Иллюстративное фото, источник: Госпогранслужба Украины
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В селе Коблево Николаевской области утром 16 июля произошла детонация мины на побережье. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

«Коблево. Поступила информация от экстренных служб, что утром произошла детонация мины на побережье. Предварительно есть пострадавший мужчина», — написал глава области.

На месте работают экстренные службы. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что в курортном поселке Затока Одесской области два человека погибли в результате подрыва мины.

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