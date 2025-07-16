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На пляжі в Коблевому вибухнула міна — є постраждалий

08:49, 16 липня 2025
Міна здетонувала на узбережжі, постраждав чоловік — на місці працюють екстрені служби.
На пляжі в Коблевому вибухнула міна — є постраждалий
Ілюстративне фото, джерело: Держприкордонслужба України
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У селі Коблеве Миколаївської області вранці 16 липня сталася детонація міни на узбережжі. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Коблеве. Надійшла інформація від екстрених служб, що зранку відбулась детонація міни на узбережжі. Попередньо є постраждалий чоловік», — написав очільник області.

На місці працюють екстрені служби. Обставини події уточнюються.

Раніше повідомлялося, що в курортному селищі Затока Одеської області дві людини загинули внаслідок підриву міни. 

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