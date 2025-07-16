День бухгалтера 2025 – найкращі привітання у прозі та віршах та оригінальні листівки

Привітайте бухгалтерів зі святом — зібрали найкращі побажання в прозі, віршах і яскраві листівки до Дня бухгалтера 2025.

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Щороку 16 липня в Україні відзначають професійне свято фахівців, які забезпечують фінансову стабільність держави, бізнесу та приватного сектору — День бухгалтера та аудитора.

Свято було започатковане ще у 2004 році Указом Президента України №811/2004 як День бухгалтера. А у 2018 році його офіційно перейменували, щоб підкреслити важливу роль не лише бухгалтерів, а й аудиторів — фахівців, які здійснюють незалежну перевірку фінансової звітності.

Дата 16 липня обрана невипадково: саме цього дня у 1999 році було ухвалено Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» — ключовий нормативний документ, який регулює ведення бухгалтерського обліку.

Цікаво, що українські бухгалтери мають змогу відзначати своє професійне свято двічі на рік. Окрім національного, 10 листопада у світі відзначають Міжнародний день бухгалтера.

З нагоди свята «Судово-юридична газета» підготувала добірку привітань для бухгалтерів та аудиторів, аби ви могли щиро подякувати фахівцям за їхню сумлінну працю, професіоналізм і відданість справі.

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Щиро вітаємо з Днем бухгалтера та аудитора!

Бажаємо вам професійних успіхів, точних розрахунків, стабільного балансу не лише в роботі, а й у житті. Нехай ваша праця завжди буде гідно оцінена, а кожен день приносить задоволення, впевненість і натхнення. Міцного здоров’я, витримки, фінансового благополуччя та гармонії в усьому! Дякуємо за вашу відповідальність, уважність до деталей і невидимий, але надзвичайно важливий внесок у розвиток економіки країни.

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Вітаємо з професійним святом — Днем бухгалтера та аудитора!

Нехай ваша щоденна праця завжди буде точною, як формули у звітах, і легкою, як натиснення клавіші калькулятора. Бажаємо вам витримки у дедлайнах, вдячних колег, чесних клієнтів і завжди позитивного сальдо в усьому. Нехай у житті буде якомога менше «дебету», побільше «кредиту» радості, щастя та добробуту. Успіхів, здоров’я та натхнення у всіх справах!

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Нехай у вашій роботі завжди все сходиться до копійки, а в житті панує гармонія, стабільність і добробут. Ви — люди, які тримають фінансовий фундамент кожного підприємства, і ваша професійність заслуговує найвищої поваги. Бажаємо вам легких звітів, вдячного керівництва, достатку, здоров’я та впевненості в завтрашньому дні. Нехай праця приносить не лише відповідальність, а й радість та гордість за свою важливу місію!

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Нехай кожен робочий день буде спокійним і передбачуваним, усі баланси — зведеними, а звіти — бездоганними. Бажаємо, щоб у житті все було так само чітко і гармонійно, як у ваших таблицях. Дякуємо за вашу уважність, терпіння й невтомну працю, яка щодня підтримує фінансовий порядок і стабільність. Міцного здоров’я, нових професійних звершень і щасливих моментів у колі близьких!

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З Днем бухгалтера, зі святом!

Успіхів тобі багато!

Хай звітність буде в ідеалі,

Дебет з кредитом завжди в парі!

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Бухгалтер - професія точної справи,

Без вас - у фінансах не буде управи!

Витрати, зарплати, податки й баланси -

Все під контролем: без жодних нюансів.

Сьогодні вам - шана та низький уклін!

Ви справи вирішуєте з різних сторін!

На вас хай рівняється ціла держава,

Сьогодні ми всі вам вигукуєм: «Браво!»

***

Бухгалтер з цифрами на «ти»,

І вправно робиш підрахунки,

Бажаю пахнути й цвісти,

І мати безліч подарунків!

Нехай зарплата лиш росте,

Кар’єра вгору хай крокує,

Начальство буде золоте,

І часто премії дарує!

***

З Днем бухгалтера вітаю,

Легких балансів вам бажаю!

Нехай в кишенях буде густо,

І в гаманці також не пусто!

Поваги й шани від людей,

І щоби все було окей!

***

В професійне ваше свято

Побажаю вам багато:

Щоб складались звіти просто,

І кар’єрного вам росту,

Гроші, щоб завжди велися,

Дебет з кредитом зійшлися,

Щоб завжди, у кожен час

Все гаразд було у вас!

З Днем бухгалтера!

***

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