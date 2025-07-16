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Перші ракети для Patriot вже поставляються в Україну в рамках нової угоди, — Трамп

08:12, 16 липня 2025
Трамп заявив, що постачання ракет відбувається з Німеччини, а США отримують повну компенсацію від союзників по НАТО.
Перші ракети для Patriot вже поставляються в Україну в рамках нової угоди, — Трамп
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Президент США Дональд Трамп підтвердив, що перші ракети до систем ППО Patriot вже відправляються в Україну.

Зокрема, під час брифінгу на авіабазі Ендрюс журналісти запитали Трампа про терміни постачання перших ракет Patriot для України, передає Reuters.

«Їх уже відправляють», – заявив американський президент.

За його словами, ці ракети «приходять з Німеччини, а потім Німеччина їх заміняє». І у всіх випадках, наголосив Трамп, Штати отримують повну компенсацію.

«Отже, як ви знаєте, відбувається таке: якщо подивитися, то це переважно справи Європейського Союзу, але давайте виразимо це у формі НАТО. Це дуже схоже, але НАТО компенсує нам усе. У деяких випадках нам будуть повертати гроші безпосередньо країни Європейського Союзу. Ми завжди отримуємо свої гроші в повному обсязі», – додав Трамп.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив про укладення угоди з НАТО щодо постачання американської зброї Україні.

Озброєння буде виготовлено у США, але оплачувати його мають європейські партнери.

Трамп додав, що обсяг військової допомоги, яка буде направлена Україні через НАТО, становитиме

За даними CNN, США продадуть НАТО Patriot, ракети малої дальності, гаубиці та ракети класу «повітря-повітря» середньої дальності, які потім будуть передані Україні.

Додамо: Трамп заявив, що Штати відправлять Україні нові батареї ППО Patriot уже найближчим часом. «Це не тільки Patriot, це все. Це повний комплект з батареями», - зазначив він.

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США зброя НАТО Україна Дональд Трамп

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