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Первые ракеты для Patriot уже поставляются в Украину в рамках нового соглашения, — Трамп

08:12, 16 июля 2025
Трамп заявил, что поставки ракет происходят из Германии, а США получают полную компенсацию от союзников по НАТО.
Первые ракеты для Patriot уже поставляются в Украину в рамках нового соглашения, — Трамп
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Президент США Дональд Трамп подтвердил, что первые ракеты для систем ПВО Patriot уже отправляются в Украину.

В частности, во время брифинга на авиабазе Эндрюс журналисты спросили Трампа о сроках поставки первых ракет Patriot для Украины, передает Reuters.

«Их уже отправляют», — заявил американский президент.

По его словам, эти ракеты «поступают из Германии, а затем Германия их заменяет». И во всех случаях, подчеркнул Трамп, Штаты получают полную компенсацию.

«Итак, как вы знаете, происходит следующее: если посмотреть, то это в основном дело Европейского союза, но давайте выразим это в форме НАТО. Это очень похоже, но НАТО компенсирует нам все. В некоторых случаях нам будут возвращать деньги напрямую страны Европейского союза. Мы всегда получаем свои деньги в полном объеме», — добавил Трамп.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил о заключении соглашения с НАТО по поставкам американского вооружения Украине.

Оружие будет производиться в США, но оплачивать его должны европейские партнеры.

Трамп добавил, что объем военной помощи, которая будет направлена Украине через НАТО, будет значительным.

По данным CNN, США продадут НАТО Patriot, ракеты малой дальности, гаубицы и ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности, которые впоследствии будут переданы Украине.

Кроме того, Трамп заявил, что Штаты отправят Украине новые батареи ПВО Patriot уже в ближайшее время. «Речь идет не только о Patriot, это все. Это полный комплект с батареями», — отметил он.

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США оружие НАТО Украина Дональд Трамп

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