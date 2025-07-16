Налоговики разъяснили, является ли ТТН документом, подтверждающим происхождение товара

Товарно-транспортная накладная не подтверждает ни факт приобретения товара, ни его происхождения — отмечают ГНС.

Иллюстративное фото из открытых источников

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В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области разъяснили, является ли товарно-транспортная накладная (ТТН) подтверждающим документом для товарного учета или документом, подтверждающим происхождение товара.

Ведение товарного учета является неотъемлемой частью бухгалтерского учета, который ведут юридические лица, а также учета доходов и расходов, который ведут физические лица – предприниматели.

В свою очередь, указанные виды учета входят в комплекс обязанностей субъектов хозяйствования относительно полноты начисления налогов и сборов, а ведение учета расходов как законное основание для уменьшения объекта налогообложения осуществляется исключительно на основании документов, определенных в законодательстве.

Для целей налогообложения согласно абзацу первому п. 44.1 ст. 44 Налогового кодекса Украины налогоплательщики обязаны вести учет доходов, расходов и других показателей, связанных с определением объектов налогообложения и/или налоговых обязательств, на основании первичных документов, регистров бухгалтерского учета, финансовой отчетности, других документов, связанных с исчислением и уплатой налогов и сборов, ведение которых предусмотрено законодательством.

Налогоплательщикам запрещено формировать показатели налоговой отчетности, таможенных деклараций на основании данных, не подтвержденных документами, определенными в абзаце первом подпункта 44.1 ст. 44 НКУ (абзац второй п. 44.1 ст. 44 НКУ).

В соответствии со ст. 1 разд. I Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» первичный документ — это документ, содержащий сведения о хозяйственной операции.

Во второй части ст. 9 Закона №996 определены обязательные реквизиты, которые должны содержать первичные документы.

Первичные документы — это, например, инвойсы, контракты, платежные поручения или банковские выписки. Товарно-транспортная накладная может подтверждать факт транспортировки, но не саму покупку или ее стоимость, а также расходы на приобретение.

Кроме того, согласно ст. 43 Таможенного кодекса Украины от 13 марта 2012 года №4495-VI, происхождение товара подтверждается сертификатом о происхождении товара, выданным уполномоченным органом страны-экспортера, либо другими документами, определенными международными соглашениями. ТТН не включена в перечень документов, подтверждающих происхождение товара.

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