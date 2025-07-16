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Податківці роз’яснили, чи є ТТН документом, що підтверджує походження товару

18:44, 16 липня 2025
Товарно-транспортна накладна не підтверджує ані факт придбання товару, ані його походження — наголошують у ДПС.
Податківці роз’яснили, чи є ТТН документом, що підтверджує походження товару
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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У Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області роз’яснили, чи є ТТН підтверджуючим документом для товарного обліку або документом, що підтверджує походження товару.

Ведення товарного обліку є невід’ємною складовою бухгалтерського обліку, що ведуть юридичні особи, та обліку доходів та витрат, який ведуть фізичні особи – підприємці.

Своєю чергою, зазначені види обліку входять до комплексу обов’язків суб’єктів господарювання щодо повноти нарахування податків і зборів, а ведення обліку витрат як законна підстава для зменшення об’єкта оподаткування здійснюється лише на підставі документів, що визначені в законодавстві.

Для цілей оподаткування відповідно до абзацу першого п. 44.1 ст. 44 Податкового кодексу платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних із визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено в законодавстві.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені в абзаці першому п.п. 44.1 ст. 44 ПКУ (абзац другий п. 44.1 ст. 44 ПКУ).

Відповідно до ст. 1 розд. I Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України» первинний документ – це документ, який містить відомості про господарську операцію.

У частині другій ст. 9 Закону №996 визначено, які обов’язкові реквізити повинні мати первинні документи.

Первинні документи – це, наприклад, інвойси, контракти, платіжні доручення чи банківські виписки. Товарно-транспортна накладна може підтверджувати факт транспортування, але не саму покупку чи її вартість, а також витрати на придбання.

Крім того, згідно зі ст. 43 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року №4495-VI, походження товару підтверджується сертифікатом про походження товару, виданим уповноваженим органом країни-експортера, або іншими документами, визначеними міжнародними угодами. ТТН не включені до переліку документів, що підтверджують походження товару.

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