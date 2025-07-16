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В Киеве из авто обмена валют украли 15 миллионов гривен — разоблачены новые участники преступления

09:07, 16 июля 2025
Злоумышленники почти год готовили преступление, маскировались под курьеров и угнали деньги через отверстие в багажнике авто.
В Киеве из авто обмена валют украли 15 миллионов гривен — разоблачены новые участники преступления
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В Киеве сообщили о подозрении трем лицам, причастным к резонансной краже 15 миллионов гривен из автомобиля в центре столицы. Об этом сообщает городская прокуратура.

Известно, что схему завладения деньгами организовал 46-летний мужчина, которому прокуроры сообщили о подозрении в начале июня 2025 года. На данный момент установлены трое его сообщников.

Так, подозреваемые почти год тщательно планировали преступление и отслеживали, каким образом перевозятся деньги.

Злоумышленники узнали, что на протяжении определенного времени крупные суммы оставляли в багажном отделении автомобиля, припаркованного возле пункта обмена валют.

«Чтобы достать деньги из автомобиля, члены группы заранее вырезали отверстие в багажнике, из которого вывели веревку для его открытия. Впоследствии они заблокировали выход из офиса и похитили из багажника сумку с почти 15 млн гривен», — отметили в прокуратуре.

Эти трое подозреваемых с целью маскировки выдавали себя за курьеров одной из служб доставки и несколько дней наблюдали за финучреждением во дворе.

В настоящее время им сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 185 УК Украины (кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой).

Подозреваемому в организации похищения денег избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 9 млн гривен. Его сообщники могут выйти из-под стражи под залог: двое — по 3 млн гривен, третий — 4 млн.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

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