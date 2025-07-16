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У Києві з авто обміну валют вкрали 15 мільйонів гривень — викрито нових учасників злочину

09:07, 16 липня 2025
Зловмисники майже рік готували злочин, маскувалися під кур’єрів і викрали гроші через отвір у багажнику авто.
У Києві з авто обміну валют вкрали 15 мільйонів гривень — викрито нових учасників злочину
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У Києві повідомили про підозру трьом особам, причетним до резонансної крадіжки 15 мільйонів гривень з автомобіля у центрі столиці. Про це повідомляє міська прокуратура.

Відомо, що схему заволодіння грошима організував 46-річний чоловік, якому прокурори повідомили про підозру на початку червня 2025 року. Наразі встановили трьох його спільників.

Так, підозрювані майже рік ретельно планували злочин та відстежували, яким чином перевозять гроші.

Зловмисники дізнались, що певний час великі суми залишають у багажному відділені машини, що припаркована біля обміну валют.

«Щоб дістати гроші з автомобіля, члени групи заздалегідь вирізали отвір в багажнику, з якого вивели мотузку для того, щоб його відкрити. Згодом вони заблокували двері офісу на вихід та викрали з багажника сумку з майже 15 млн гривень», — зазначили у прокуратурі.

Ці троє підозрюваних з метою маскування, видавали себе за кур’єрів однієї зі служб доставки, кілька днів спостерігаючи за фінустановою у дворі.

Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 185 КК України (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою).

Підозрюваному в організації викрадення грошей було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 9 млн гривень, його спільники можуть вийти з-під варти під заставу у 3 млн (двоє підозрюваних) та 4 млн гривень – третій.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

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