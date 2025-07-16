Британский суд признал: адвокат с деменцией осознанно заключил контракт на 73 тысяч фунтов

Суд пришел к выводу, что 91-летний адвокат на момент заключения соглашения с юрфирмой оставался дееспособным, несмотря на диагноз и дальнейшее ухудшение состояния.

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Высокий суд Англии признал, что известный адвокат, несмотря на диагноз деменции, был в состоянии осознанно согласиться на юридические услуги в 2020 году. Об этом сообщает Law Gazette.

Речь идет о деле Furley Page LLP против KFL, в рамках которого юридическая фирма из графства Кент требовала оплату в размере почти £73 тыс. за сопровождение подписания нового завещания. На сегодняшний день выплачена лишь £1 тыс.

Сторона защиты утверждала, что мужчина не обладал необходимой рассудительностью для заключения договора на оказание услуг и, следовательно, не несет ответственности за оплату. Его интересы представлял официальный солиситор, поскольку состояние здоровья адвоката значительно ухудшилось после июня 2021 года. Однако суд установил, что в момент подписания контракта в октябре 2020 года он еще сохранял способность принимать такие решения.

Барристер, имя которого не разглашается, ранее сам назначил двух коллег из юридической палаты своими доверенными лицами по вопросам управления имуществом. Однако в конце 2020 года он отозвал их полномочия в пользу племянника и племянницы — именно они и заключили договор с фирмой Furley Page, чтобы помочь ему составить новое завещание, в котором им были выделены значительные наследственные доли.

В январе 2021 года судья Хейден постановил приостановить регистрацию новых доверенностей, а дело было передано под надзор Официального солиситора. В ходе слушаний эксперты подтвердили, что состояние барристера к лету 2021 года значительно ухудшилось, однако не смогли прийти к единому мнению о его когнитивных способностях на момент заключения контракта.

Юристы защиты настаивали, что адвокат практически не участвовал в обсуждении условий и лишь подписал документы, а в служебных записях того времени его описывали как «очень уязвимого». Тем не менее, суд признал, что он был опытным профессионалом и мог осознанно обсуждать условия соглашения — в том числе во время трехчасовой встречи в ноябре 2020 года.

Судья Уолан подчеркнул: «Общая картина — это постепенное, довольно мягкое снижение когнитивных способностей без четкой границы, которая бы свидетельствовала о резком ухудшении. Поэтому с уверенностью можно говорить о потере дееспособности только с июня 2021 года».

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