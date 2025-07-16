Британський суд визнав: адвокат з деменцією усвідомлено уклав контракт на 73 тисячі фунтів

Суд дійшов висновку, що 91-річний адвокат на момент укладення угоди з юрфірмою залишався дієздатним, попри діагноз і подальше погіршення стану.

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Високий суд Англії дійшов висновку, що відомий адвокат, якому наразі 91 рік, попри діагностовану деменцію, був у змозі свідомо погодитися на юридичні послуги у 2020 році. Про це повідомляє Law Gazette.

Йдеться про справу Furley Page LLP проти KFL, де юридична фірма з графства Кент вимагала оплату майже £73 тис. за супровід підписання нового заповіту. На сьогодні сплачено лише £1 тис.

Захист стверджував, що чоловік не мав достатньої розсудливості для укладення контракту про надання послуг, а отже — не несе відповідальності за оплату. Його представляв офіційний соліситор, оскільки стан здоров’я юриста значно погіршився після червня 2021 року. Проте суд встановив, що на момент укладення контракту у жовтні 2020 року він ще зберігав здатність ухвалювати подібні рішення.

Баристер, ім’я якого не розголошується, раніше сам призначив двох колег із юридичної палати своїми довіреними особами для управління майном. Але наприкінці 2020 року він скасував ці повноваження на користь племінників — саме вони й уклали угоду з фірмою Furley Page, щоб допомогти скласти новий заповіт, у якому отримали значні спадкові призначення.

У січні 2021 року суддя Гейден наказав призупинити реєстрацію нових довіреностей, а справу було передано під нагляд Офіційного солісітора. Під час слухання експерти підтвердили, що стан баристера до літа 2021 року значно погіршився, однак не дійшли згоди щодо його здатності на момент підписання контракту.

Юристи захисту наполягали, що адвокат майже не брав участі в переговорах, лише підписав документи, а в нотатках того часу його описували як «дуже вразливого». Проте суд визнав, що він був досвідченим юристом і мав змогу усвідомлено обговорювати умови контракту — зокрема під час тригодинної зустрічі у листопаді 2020 року.

Суддя Валан підкреслив: «Загальна картина — це поступове, доволі плавне зниження когнітивних здібностей без чіткої межі, яка б свідчила про різке погіршення. Тож можна з упевненістю говорити про втрату дієздатності лише з червня 2021 року».

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