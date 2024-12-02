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Комитет рекомендует Раде принять за основу законопроект о деятельности медиа

12:40, 2 декабря 2024
Законопроект касается определенных технических поправок к Закону Украины «О медиа», а также содержательного уточнения некоторых его положений.
Комитет рекомендует Раде принять за основу законопроект о деятельности медиа
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Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики провел заседание, на котором был рассмотрен проект Закона 12111 о внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности медиа.

Законопроект, прежде всего, касается определенных технических правок к Закону Украины «О медиа», а также содержательного уточнения некоторых его положений.

Глава комитета Никита Потураев напомнил, что Закон Украины «О медиа» вступил в силу 31 марта 2023 года. За это время Комитет по сотрудничеству с Национальным советом Украины по телевидению и радиовещанию и представителями субъектов в сферах медиа сделали мониторинг практики применения Закона и систематизировали выявленные проблемы.

В результате был наработан законопроект, новеллы которого предусматривают:

- уточнение регистрационных и лицензионных процедур;

- усовершенствование процедуры назначения Верховной Радой Украины членов Национального совета;

- определяются в соответствии с международными стандартами и по требованию ЕС гарантии независимости регулятора, в частности в части финансирования Национального совета на время действия военного положения;

- новые правовые инструменты защиты информационного пространства Украины благодаря усовершенствованию процедуры блокирования аудиовизуальных медиасервисов на заказ и провайдеров аудиовизуальных сервисов государства-агрессора;

- введение на время действия Раздела IX Закона механизма оценки Национальным советом соответствия требованиям Закона контента (язык вражды, дискриминация, контент государства-агрессора согласно статье 119 Закона) для онлайн-медиа, обращающихся за регистрацией;

- более четко определено регулирование специализированных печатных изданий и т.д.

По словам заместителя председателя Комитета Евгении Кравчук, проект обсудили в широком экспертном кругу еще до его регистрации, и многие представители индустрии очень ждут этого закона.

Комитет получил положительное заключение Офиса поддержки адаптации законодательства Украины к положениям права Европейского Союза, в котором говорится, что законопроект вообще не противоречит праву ЕС. В то же время, рекомендовано провести консультации со стороной ЕС перед принятием решений по вопросам админпроцедуры.

Комитет рекомендовал Парламенту поддержать законопроект за основу с учетом предложения Комитета об изъятии пункта, которым вносятся изменения в Закон Украины «Об административной процедуре».

Ранее в Слуге народа объяснили суть изменений в закон о медиа.

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Верховная Рада Украины

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