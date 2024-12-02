В Киеве убрали незаконные рекламные конструкции – где провели демонтаж

75 незаконных рекламных конструкций демонтировали в Оболонском районе.

Иллюстративное изображение: Управление по вопросам рекламы КГГА и КП «Киевреклама»

В столице специалисты КП «Киевреклама» завершили демонтаж 75 незаконных рекламных средств и вывесок в Оболонском районе. Как отметили в Управлении по рекламе КГГА, работы проводили на прошлой неделе на отдельных локациях, в частности на улицах Героев полка «Азов» и Героев Днепра.

По словам начальницы Управления Оксаны Полищук, Киев имеет четкий дизайн-код, который определяет допустимые размеры, типы и места размещения рекламных конструкций.

«Субъекты хозяйствования должны получить разрешение на размещение рекламного средства. Все конструкции, не отвечающие этим требованиям, подлежат демонтажу. Эти правила направлены на создание гармоничной и удобной среды для горожан», – подчеркнула она.

Среди демонтированных конструкций – фасадные вывески, баннеры, рекламные тумбы, а также размещенные на балконах жилых домов конструкции, нарушающие правила благоустройства.

В КГГА подчеркнули, что демонтаж незаконных конструкций проходит во всех районах города и подобные мероприятия являются частью системной работы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.