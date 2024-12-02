У Києві прибрали незаконні рекламні конструкції – де провели демонтаж

75 незаконних рекламних конструкцій демонтували в Оболонському районі.

Ілюстративне зображення: Управління з питань реклами КМДА та КП «Київреклама»

У столиці фахівці КП «Київреклама» завершили демонтаж 75 незаконних рекламних засобів і вивісок в Оболонському районі. Як зазначили в Управлінні з питань реклами КМДА, роботи проводили минулого тижня на окремих локаціях, зокрема на вулицях Героїв полку «Азов» та Героїв Дніпра.

За словами начальниці Управління Оксани Поліщук, Київ має чіткий дизайн-код, який визначає допустимі розміри, типи та місця розміщення рекламних конструкцій.

«Суб’єкти господарювання повинні отримати дозвіл на розміщення рекламного засобу. Усі конструкції, які не відповідають цим вимогам, підлягають демонтажу. Ці правила спрямовані на створення гармонійного та зручного середовища для містян», – наголосила вона.

Серед демонтованих конструкцій – фасадні вивіски, банери, рекламні тумби, а також розміщені на балконах житлових будинків конструкції, що порушують правила благоустрою.

У КМДА підкреслили, що демонтаж незаконних конструкцій триває в усіх районах міста і подібні заходи є частиною системної роботи.

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