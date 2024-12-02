Практика судів
  1. В Україні

У Києві прибрали незаконні рекламні конструкції – де провели демонтаж

17:46, 2 грудня 2024
75 незаконних рекламних конструкцій демонтували в Оболонському районі.
У Києві прибрали незаконні рекламні конструкції – де провели демонтаж
Ілюстративне зображення: Управління з питань реклами КМДА та КП «Київреклама»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У столиці фахівці КП «Київреклама» завершили демонтаж 75 незаконних рекламних засобів і вивісок в Оболонському районі. Як зазначили в Управлінні з питань реклами КМДА, роботи проводили минулого тижня на окремих локаціях, зокрема на вулицях Героїв полку «Азов» та Героїв Дніпра.

За словами начальниці Управління Оксани Поліщук, Київ має чіткий дизайн-код, який визначає допустимі розміри, типи та місця розміщення рекламних конструкцій.

«Суб’єкти господарювання повинні отримати дозвіл на розміщення рекламного засобу. Усі конструкції, які не відповідають цим вимогам, підлягають демонтажу. Ці правила спрямовані на створення гармонійного та зручного середовища для містян», – наголосила вона.

Серед демонтованих конструкцій – фасадні вивіски, банери, рекламні тумби, а також розміщені на балконах житлових будинків конструкції, що порушують правила благоустрою.

У КМДА підкреслили, що демонтаж незаконних конструкцій триває в усіх районах міста і подібні заходи є частиною системної роботи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Київ КМДА

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада ухвалить закон про право слідчих і прокурорів обмежувати роботу бізнесу «при наявності підстав вважати», що бізнес може «перешкодити» розслідуванню

Юридичній особі зможуть обмежити діяльність у разі наявності у прокурора чи слідчого «достатніх підстав вважати», що від імені юридичної особи чи в її інтересах можуть вчинятись дії, спрямовані на те, щоб «перешкодити кримінальному провадженню».

Верховній Раді рекомендували схвалити законопроект Кабміну про примусове позбавлення права користування землею для будівництва військових споруд

Комітет рекомендував прийняти законопроект Уряду, яким пропонується примусово тимчасово позбавляти права користування власників, землекористувачів земельних ділянок приватної форми власності для будівництва та утримання військових споруд.

В адміністрації Джо Байдена розчаровані рішенням не мобілізувати 18-річних українців – The Washington Post

У Байдена сподівалися, що українська влада мобілізує хлопців від 18 до 25 років, і «розчаровані» відсутністю цього рішення.

Суб’єкти призначення членів Вищої ради правосуддя зможуть самостійно звільняти членів ВРП за своєю квотою за наявності підстав – законопроект

Також автори законопроекту пропонують прирівняти заробітні плати членів ВРП до окладу судді місцевого суду і припинити участь у конкурсах на посади суддів діючих членів Вищої ради правосуддя.

Командир роти отримав десять діб гауптвахти за те, що його підлеглі самовільно залишили частину – рішення суду

Лейтенанта визнали винним у масовому залишені його підлеглими військової частини.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталя Мартюхіна
    Наталя Мартюхіна
    суддя Східного апеляційного господарського суду