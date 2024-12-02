На парламентських виборах у Румунії перемагає проєвропейська партія

Соціал-демократична партія здобула понад 23% голосів виборців

На парламентських виборах у Румунії, за попередніми результатами після підрахунку 99,92% голосів, перемогу здобула правляча проєвропейська Соціал-демократична партія (PSD). Про це свідчать дані онлайн-підрахунку голосів.

Соціал-демократична партія (PSD) здобуває 22,36% голосів виборців.

Друге місце посідає ультраправий «Альянс за об'єднання румунів» (AUR) з 18,26%. На третьому – з 14,30% – правоцентристська Національно ліберальна партія (PNL).

Нагадаємо, 1 грудня у Румунії відбулося голосування на парламентських виборах - громадяни обирали представників до Палати депутатів і Сенату. У перегонах взяли участь 39 партій та 19 організацій меншин.