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На парламентських виборах у Румунії перемагає проєвропейська партія

12:04, 2 грудня 2024
Соціал-демократична партія здобула понад 23% голосів виборців
На парламентських виборах у Румунії перемагає проєвропейська партія
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На парламентських виборах у Румунії, за попередніми результатами після підрахунку 99,92% голосів, перемогу здобула правляча проєвропейська Соціал-демократична партія (PSD). Про це свідчать дані онлайн-підрахунку голосів.

Соціал-демократична партія (PSD) здобуває 22,36% голосів виборців.

Друге місце посідає ультраправий «Альянс за об'єднання румунів» (AUR) з 18,26%. На третьому – з 14,30% – правоцентристська Національно ліберальна партія (PNL).

Нагадаємо, 1 грудня у Румунії відбулося голосування на парламентських виборах - громадяни обирали представників до Палати депутатів і Сенату. У перегонах взяли участь 39 партій та 19 організацій меншин.

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Румунія

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