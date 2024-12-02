У Києві підозрюють лікаря та службовця ТЦК, які сприяли ухиленню від мобілізації за 6-12 тисяч доларів

Медпрацівник надавав чоловікам фіктивні медичні документи, а працівник ТЦК сприяв проходженню військово-лікарської комісії.

У Києві повідомлено про підозру лікарю, службовцю ТЦК та СП та цивільній особі, які сприяли ухиленню від мобілізації за 6-12 тисяч доларів. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, колишній працівник столичного ТЦК залучив до злочинної схеми переправлення військовозобов’язаних осіб через державний кордон чинного працівника ТЦК та лікаря міської лікарні.

Медпрацівник надавав чоловікам фіктивні медичні документи, а працівник ТЦК сприяв проходженню військово-лікарської комісії. В результаті таких дій підозрюваних військовозобов'язані чоловіки отримували можливість виїхати за кордон.

Так, задокументовано отримання «послуг» підозрюваних чотирма військовозобов’язаними чоловіками. Один з них, використовуючи висновок ВЛК та «тимчасове посвідчення військовозобов’язаного з даними щодо виключення його з військового обліку, перетнув державний кордон України.

Вартість послуг з ухилення від мобілізації становила від 6 до 12 тисяч доларів за одну людину.

Всім трьом інкриміновано пособництво в ухиленні від призову на військову службу (ч. 5 ст. 27, ст. 336 КК України). Крім того, лікарю інкриміновано сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, а колишньому працівнику ТЦК – сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Наразі підозрюваним обрані запобіжні заходи.

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