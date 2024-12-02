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Як зробити МРТ головного мозку безоплатно, якщо лікар видав направлення – роз’яснили у НСЗУ

16:34, 2 грудня 2024
Водночас наголошується, що термін очікування може бути різним.
Як зробити МРТ головного мозку безоплатно, якщо лікар видав направлення – роз’яснили у НСЗУ
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МРТ головного мозку не роблять за бажанням пацієнтів. Таке обстеження призначає лікар, зважаючи на стан чи діагноз людини. Однак, як наголошують у Нацслужбі здоров’я, призначаючи таку діагностику, лікар видає направлення на МРТ головного мозку.

«З направленням обстеження можна пройти безоплатно в тих медичних закладах, які мають відповідний договір на пакет медичних послуг із НСЗУ та власне томограф», - вказують там.

У Нацслужбі пояснюють, що і військові, і цивільні мають право на безоплатне обстеження за Програмою медичних гарантій. За однаковим для всіх маршрутом:

  • наявність направлення;
  • пошук необхідного медичного закладу;
  • запис на обстеження. Термін очікування може бути різним. Якщо випадок не є ургентним, то до очікування треба поставитися із розумінням.

Де можна зробити МРТ головного мозку безоплатно?

Дізнатися адресу та контакти медичних закладів, в яких можна безоплатно зробити обстеження МРТ головного мозку, допоможе оператор контакт-центру за номером 16-77.

Також такі заклади можна знайти самостійно на сайті НСЗУ через дашборд «Електронна карта місць надання послуг за програмою медичних гарантій».

Для цього:

  • у фільтрах ліворуч виберіть потрібну область і населений пункт місця надання послуг;
  • у верхній частині дашборду оберіть фільтр «Медичне втручання», де у назві послуги/втручання введіть назву «Магнітно-резонансна томографія головного мозку». Дашборд покаже адреси та контакти закладів, які надають цю послугу. Загалом по всій Україні таких медичних закладів більше 300. Під дашбордом є докладна інструкція з користування. Дані регулярно оновлюються.

У випадку, якщо за е-направленням відмовляють у безоплатному обстеженні, і погоджуються записати лише після оплати, варто скаржитися Нацслужбі здоров’я.

«Якщо послуга не надається безоплатно — це порушення, яке варто оскаржувати через НСЗУ», - вказали там.

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