Як зробити МРТ головного мозку безоплатно, якщо лікар видав направлення – роз’яснили у НСЗУ

МРТ головного мозку не роблять за бажанням пацієнтів. Таке обстеження призначає лікар, зважаючи на стан чи діагноз людини. Однак, як наголошують у Нацслужбі здоров’я, призначаючи таку діагностику, лікар видає направлення на МРТ головного мозку.
«З направленням обстеження можна пройти безоплатно в тих медичних закладах, які мають відповідний договір на пакет медичних послуг із НСЗУ та власне томограф», - вказують там.
У Нацслужбі пояснюють, що і військові, і цивільні мають право на безоплатне обстеження за Програмою медичних гарантій. За однаковим для всіх маршрутом:
Де можна зробити МРТ головного мозку безоплатно?
Дізнатися адресу та контакти медичних закладів, в яких можна безоплатно зробити обстеження МРТ головного мозку, допоможе оператор контакт-центру за номером 16-77.
Також такі заклади можна знайти самостійно на сайті НСЗУ через дашборд «Електронна карта місць надання послуг за програмою медичних гарантій».
Для цього:
У випадку, якщо за е-направленням відмовляють у безоплатному обстеженні, і погоджуються записати лише після оплати, варто скаржитися Нацслужбі здоров’я.
«Якщо послуга не надається безоплатно — це порушення, яке варто оскаржувати через НСЗУ», - вказали там.
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