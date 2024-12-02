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Как сделать МРТ головного мозга бесплатно, если врач выдал направление – разъяснили в НСЗУ

16:34, 2 декабря 2024
В то же время отмечается, что срок ожидания может быть разным.
Как сделать МРТ головного мозга бесплатно, если врач выдал направление – разъяснили в НСЗУ
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МРТ головного мозга не делают по желанию пациентов. Такое обследование назначает врач, учитывая состояние или диагноз человека. Однако, как отмечают в Нацслужбе здоровья, назначая такую ​​диагностику, врач выдает направление на МРТ головного мозга.

«С направлением обследование можно пройти безвозмездно в тех медицинских учреждениях, которые имеют соответствующий договор на пакет медицинских услуг по НСЗУ и томограф», - указывают там.

В Нацслужбе объясняют, что и военные, и гражданские имеют право на бесплатное обследование по Программе медицинских гарантий. По одинаковому для всех маршруту:

  • наличие направления;
  • поиск необходимого медицинского учреждения;
  • запись на обследование. Срок ожидания может быть разным. Если случай не является ургентным, то к ожиданию следует отнестись с пониманием.

Где можно сделать МРТ головного мозга бесплатно?

Узнать адрес и контакты медицинских учреждений, в которых можно безвозмездно провести обследование МРТ головного мозга, поможет оператор контакт-центра по номеру 16-77.

Также такие заведения можно найти самостоятельно на сайте НСЗУ через дашборд «Электронная карта мест предоставления услуг по программе медицинских гарантий».

Для этого:

  • в фильтрах слева выберите нужную область и населенный пункт места предоставления услуг;
  • в верхней части дашборда выберите фильтр «Медицинское вмешательство», где в названии услуги/вмешательства введите название «Магнитно-резонансная томография головного мозга». Дашборд покажет адреса и контакты заведений, предоставляющих эту услугу. В общей сложности по всей Украине таких медицинских учреждений более 300. Под дашбордом есть подробная инструкция по пользованию. Данные регулярно обновляются.

В случае, если по е-направлению отказывают в безвозмездном обследовании, и соглашаются записать только после оплаты, следует жаловаться Нацслужбе здоровья.

«Если услуга не предоставляется безвозмездно – это нарушение, которое следует обжаловать через НСЗУ», - указали там.

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