Как сделать МРТ головного мозга бесплатно, если врач выдал направление – разъяснили в НСЗУ

МРТ головного мозга не делают по желанию пациентов. Такое обследование назначает врач, учитывая состояние или диагноз человека. Однако, как отмечают в Нацслужбе здоровья, назначая такую диагностику, врач выдает направление на МРТ головного мозга.
«С направлением обследование можно пройти безвозмездно в тех медицинских учреждениях, которые имеют соответствующий договор на пакет медицинских услуг по НСЗУ и томограф», - указывают там.
В Нацслужбе объясняют, что и военные, и гражданские имеют право на бесплатное обследование по Программе медицинских гарантий. По одинаковому для всех маршруту:
Где можно сделать МРТ головного мозга бесплатно?
Узнать адрес и контакты медицинских учреждений, в которых можно безвозмездно провести обследование МРТ головного мозга, поможет оператор контакт-центра по номеру 16-77.
Также такие заведения можно найти самостоятельно на сайте НСЗУ через дашборд «Электронная карта мест предоставления услуг по программе медицинских гарантий».
Для этого:
В случае, если по е-направлению отказывают в безвозмездном обследовании, и соглашаются записать только после оплаты, следует жаловаться Нацслужбе здоровья.
«Если услуга не предоставляется безвозмездно – это нарушение, которое следует обжаловать через НСЗУ», - указали там.
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