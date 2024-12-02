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В Украине утвердили Порядок выдачи международных сертификатов для грузов с пищевыми продуктами

11:46, 2 декабря 2024
Порядком определен список необходимых документов для выдачи международных сертификатов и основания для выдачи или отказа в выдаче сертификатов.
В Украине утвердили Порядок выдачи международных сертификатов для грузов с пищевыми продуктами
Фото: radiosvoboda.org
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Министерство аграрной политики и продовольствия сообщило, что утвердило Порядок выдачи международных сертификатов для грузов с пищевыми продуктами. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

В частности, утвержден Порядок выдачи международных сертификатов и других документов, требуемых законодательством страны назначения, для грузов с пищевыми продуктами в соответствии с требованиями части восьмой статьи 60 Закона Украины «Об основных принципах и требованиях безопасности и качества пищевых продуктов».

Порядок выдачи международных сертификатов и других документов, требуемых законодательством страны назначения, для грузов с пищевыми продуктами был утвержден приказом Минагрополитики 26 июля 2024 г. № 2252 и зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 13 сентября 2024 г. за № 1378/4273.

Порядком определено:

процедуру подачи заявления оператором рынка для получения международных сертификатов и других документов, требуемых законодательством страны назначения (далее – международные сертификаты), в территориальный орган Госпродпотребслужбы или лицо, уполномоченное на их выдачу;

список необходимых документов для выдачи международных сертификатов;

основания для выдачи или отказа в выдаче международных сертификатов;

процедуру выдачи предэкспортного международного сертификата, выдаваемого по обращению оператора рынка в случаях, если на дату отправления по мощности происхождения не определена страна назначения и/или неизвестное конечное транспортное средство;

процедуру замены (переоформления) международных сертификатов

Кроме того, Порядком утверждено 15 форм международных сертификатов для экспорта из Украины пищевых продуктов животного/неживотного происхождения, которые выдаются по заявлению оператора рынка в случаях, когда отсутствует форма международного сертификата, согласованная Госпродпотребслужбой и компетентным органом страны назначения или страной назначения не установлена ​​форма международного сертификат.

Порядок вступает в силу 11 января 2025 года.

  

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Минагрополитики

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