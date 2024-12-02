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В Україні затвердили Порядок видачі міжнародних сертифікатів для вантажів з харчовими продуктами

11:46, 2 грудня 2024
Порядком визначено перелік необхідних документів для видачі міжнародних сертифікатів та підстави для видачі або відмови у видачі сертифікатів.
В Україні затвердили Порядок видачі міжнародних сертифікатів для вантажів з харчовими продуктами
Фото: radiosvoboda.org
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Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомило, що затвердило Порядок видачі міжнародних сертифікатів для вантажів з харчовими продуктами. Про це інформує офіційний сайт відомства.

Зокрема, затверджено Порядок видачі міжнародних сертифікатів та інших документів, які вимагаються законодавством країни призначення, для вантажів з харчовими продуктами, відповідно до вимог частини восьмої статті 60 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».

Порядок видачі міжнародних сертифікатів та інших документів, які вимагаються законодавством країни призначення, для вантажів з харчовими продуктами був затверджений наказом Мінагрополітики 26 липня 2024 року № 2252 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 вересня 2024 року за № 1378/42723.

Порядком визначено:

процедуру подання заяви оператором ринку для отримання міжнародних сертифікатів та інших документів, які вимагаються законодавством країни призначення (далі – міжнародні сертифікати), до територіального органу Держпродспоживслужби або особи, уповноваженої на їх видачу;

перелік необхідних документів для видачі міжнародних сертифікатів;

підстави для видачі або відмови у видачі міжнародних сертифікатів;

процедуру видачі передекспортного міжнародного сертифіката, який видається за зверненням оператора ринку у випадках, якщо на дату відправлення з потужності походження не визначена країна призначення та/або невідомий кінцевий транспортний засіб;

процедуру заміни (переоформлення) міжнародних сертифікатів.

Крім того, Порядком затверджено 15 форм міжнародних сертифікатів для експорту з України харчових продуктів тваринного/нетваринного походження, які видаються за заявою оператора ринку у випадках, якщо відсутня форма міжнародного сертифіката, узгоджена Держпродспоживслужбою та компетентним органом країни призначення, або країною призначення не встановлено форму міжнародного сертифіката.

Порядок набирає чинності 11 січня 2025 року.

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Мінагрополітики

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