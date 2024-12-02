Двогодинної розмови достатньо, щоб штучний інтелект повністю скопіював вашу особистість, — вчені

ШІ може імітувати поведінку співрозмовника та передбачати, як ця людина відповідатиме на різні запитання.

Вчені встановили, що двогодинної розмови достатньо, щоб штучний інтелект повністю скопіював вашу особистість. Про це повідомляє arXiv.

Основним інструментом, яким користуються соціологи, є опитування. Їх розробка, запис та аналіз вимагають дуже багато часу, зусиль та грошей. Тож дослідники замислилися, чи можливо було б зафіксувати те, як конкретні люди дивляться на певні речі, щоб потім використати цю інформацію як основу для майбутніх опитувань.

Так, дослідники залучили тисячу людей, яким заплатили за співбесіди з їхньою ШІ-моделлю на основі LLM ChatGPT. Інтерв'ю з кожною людиною тривало близько двох годин. Цього тривалого опитування виявилося достатньо для того, аби штучний інтелект зміг імітувати поведінку співрозмовника та передбачати, як ця людина відповідатиме на різні запитання.

Щоб перевірити, наскільки вдало модель імітує людину, дослідники поставили однакові запитання штучному інтелекту та учаснику експерименту. Модель продемонструвала, що може вгадувати відповіді у 85% випадків.

Дослідники передбачають, що ці змодельовані особистості, навчені під час експерименту, допоможуть не тільки соціологам. Подібні моделі можуть бути використані для значного покращення користі наявних ШІ-агентів або, можливо, щоб допомогти персональним роботам краще взаємодіяти з людьми.

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