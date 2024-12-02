Двухчасового разговора достаточно, чтобы искусственный интеллект полностью скопировал вашу личность, — ученые

Ученые установили, что двухчасового разговора достаточно, чтобы искусственный интеллект полностью скопировал вашу личность. Об этом сообщает arXiv.
Основным инструментом, которым пользуются социологи, есть опрос. Их разработка, запись и анализ требует очень много времени, усилий и денег. Поэтому исследователи задумались, возможно ли было бы зафиксировать, как конкретные люди смотрят на определенные вещи, чтобы потом использовать эту информацию в качестве основы для будущих опросов.
Так, исследователи привлекли тысячу людей, которым заплатили за собеседования с их ИИ-моделью на основе LLM ChatGPT. Интервью с каждым человеком длилось около двух часов. Этого длительного опроса оказалось достаточно для того, чтобы искусственный интеллект смог имитировать поведение собеседника и предусматривать, как этот человек будет отвечать на разные вопросы.
Чтобы проверить, насколько удачно модель имитирует человека, исследователи задали одинаковые вопросы искусственному интеллекту и участнику эксперимента. Модель продемонстрировала, что может угадывать ответы в 85% случаев.
Исследователи предполагают, что эти смоделированные личности, обученные в эксперименте, помогут не только социологам. Подобные модели могут быть использованы для улучшения пользы имеющихся ИИ-агентов или, возможно, чтобы помочь персональным работам лучше взаимодействовать с людьми.
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