Двухчасового разговора достаточно, чтобы искусственный интеллект полностью скопировал вашу личность, — ученые

ИИ может имитировать поведение собеседника и предусматривать, как этот человек будет отвечать на разные вопросы.

Ученые установили, что двухчасового разговора достаточно, чтобы искусственный интеллект полностью скопировал вашу личность. Об этом сообщает arXiv.

Основным инструментом, которым пользуются социологи, есть опрос. Их разработка, запись и анализ требует очень много времени, усилий и денег. Поэтому исследователи задумались, возможно ли было бы зафиксировать, как конкретные люди смотрят на определенные вещи, чтобы потом использовать эту информацию в качестве основы для будущих опросов.

Так, исследователи привлекли тысячу людей, которым заплатили за собеседования с их ИИ-моделью на основе LLM ChatGPT. Интервью с каждым человеком длилось около двух часов. Этого длительного опроса оказалось достаточно для того, чтобы искусственный интеллект смог имитировать поведение собеседника и предусматривать, как этот человек будет отвечать на разные вопросы.

Чтобы проверить, насколько удачно модель имитирует человека, исследователи задали одинаковые вопросы искусственному интеллекту и участнику эксперимента. Модель продемонстрировала, что может угадывать ответы в 85% случаев.

Исследователи предполагают, что эти смоделированные личности, обученные в эксперименте, помогут не только социологам. Подобные модели могут быть использованы для улучшения пользы имеющихся ИИ-агентов или, возможно, чтобы помочь персональным работам лучше взаимодействовать с людьми.

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