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Двухчасового разговора достаточно, чтобы искусственный интеллект полностью скопировал вашу личность, — ученые

12:58, 2 декабря 2024
ИИ может имитировать поведение собеседника и предусматривать, как этот человек будет отвечать на разные вопросы.
Двухчасового разговора достаточно, чтобы искусственный интеллект полностью скопировал вашу личность, — ученые
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Ученые установили, что двухчасового разговора достаточно, чтобы искусственный интеллект полностью скопировал вашу личность. Об этом сообщает arXiv.

Основным инструментом, которым пользуются социологи, есть опрос. Их разработка, запись и анализ требует очень много времени, усилий и денег. Поэтому исследователи задумались, возможно ли было бы зафиксировать, как конкретные люди смотрят на определенные вещи, чтобы потом использовать эту информацию в качестве основы для будущих опросов.

Так, исследователи привлекли тысячу людей, которым заплатили за собеседования с их ИИ-моделью на основе LLM ChatGPT. Интервью с каждым человеком длилось около двух часов. Этого длительного опроса оказалось достаточно для того, чтобы искусственный интеллект смог имитировать поведение собеседника и предусматривать, как этот человек будет отвечать на разные вопросы.

Чтобы проверить, насколько удачно модель имитирует человека, исследователи задали одинаковые вопросы искусственному интеллекту и участнику эксперимента. Модель продемонстрировала, что может угадывать ответы в 85% случаев.

Исследователи предполагают, что эти смоделированные личности, обученные в эксперименте, помогут не только социологам. Подобные модели могут быть использованы для улучшения пользы имеющихся ИИ-агентов или, возможно, чтобы помочь персональным работам лучше взаимодействовать с людьми.

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искусственный интеллект ИИ

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