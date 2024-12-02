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В Киеве подозревают врача и служащего ТЦК, способствовавших уклонению от мобилизации за 6-12 тысяч долларов

12:22, 2 декабря 2024
Медработник предоставлял мужчинам фиктивные медицинские документы, а работник ТЦК способствовал прохождению военно-врачебной комиссии.
В Киеве подозревают врача и служащего ТЦК, способствовавших уклонению от мобилизации за 6-12 тысяч долларов
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В Киеве сообщено о подозрении врачу, служащему ТЦК и СП и гражданскому лицу, способствовавшим уклонению от мобилизации за 6-12 тысяч долларов. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, бывший работник столичного ТЦК привлек к преступной схеме переправки военнообязанных лиц через государственную границу действующего работника ТЦК и врача городской больницы.

Медработник предоставлял мужчинам фиктивные медицинские документы, а работник ТЦК способствовал прохождению военно-врачебной комиссии. В результате таких действий подозреваемых военнообязанные мужчины получали возможность уехать за границу.

Так, задокументировано получение «услуг» подозреваемых четырьмя военнообязанными мужчинами. Один из них, используя заключение ВЛК и «временное удостоверение военнообязанного с данными по исключению его из военного учета, пересек государственную границу Украины.

Стоимость услуг по уклонению от мобилизации составляла от 6 до 12 тыс долларов за одного человека.

Всем троим инкриминировано пособничество в уклонении от призыва на военную службу (ч. 5 ст. 27, ст. 336 УК Украины). Кроме того, врачу инкриминировано содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, а бывшему работнику ТЦК – содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины)

Подозреваемым избраны меры пресечения.

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Киев ТЦК мобилизация ВВК

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