На парламентских выборах в Румынии побеждает проевропейская партия

Социал-демократическая партия набрала более 23% голосов избирателей.

На парламентских выборах в Румынии, по предварительным результатам после подсчета 99,92% голосов, победу одержала правящая проевропейская Социал-демократическая партия (PSD). Об этом свидетельствуют данные онлайн-подсчета голосов.

Социал-демократическая партия (PSD) набирает 22,36% голосов избирателей.

Второе место занимает ультраправый «Альянс за объединение румын» (AUR) с 18,26%. На третьем – с 14,30% – правоцентристская Национально-либеральная партия (PNL).

Напомним, 1 декабря в Румынии состоялось голосование на парламентских выборах - граждане выбирали представителей в Палату депутатов и Сенат. В гонке приняли участие 39 партий и 19 организаций меньшинств.

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