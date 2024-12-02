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Комітет рекомендує Раді прийняти за основу законопроект щодо діяльності медіа

12:40, 2 грудня 2024
Законопроект стосується певних технічних правок до Закону України «Про медіа», а також змістового уточнення деяких його положень.
Комітет рекомендує Раді прийняти за основу законопроект щодо діяльності медіа
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Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики провів засідання, на якому було розглянуто проект Закону 12111 про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності медіа.

Законопроект насамперед стосується певних технічних правок до Закону України «Про медіа», а також змістового уточнення деяких його положень.

Голова комітету Микита Потураєв нагадав, що Закон України «Про медіа» набув чинності 31 березня 2023 року. За цей час Комітет у співпраці з Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення та представниками суб’єктів у сферах медіа зробили моніторинг практики застосування Закону і систематизували виявлені проблеми.

У результаті було напрацьовано законопроект, новели якого передбачають:

- уточнення реєстраційних та ліцензійних і процедур;

- вдосконалення процедури призначення Верховною Радою України членів Національної ради;

- визначаються відповідно до міжнародних стандартів і на вимогу ЄС гарантії незалежності регулятора, зокрема у частині фінансування Національної ради на час дії воєнного стану;

- нові правові інструменти захисту інформаційного простору України завдяки  вдосконаленню процедури блокування аудіовізуальних медіасервісів на замовлення та сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресора;

- запровадження на час дії Розділу ІХ Закону механізму оцінки Національною радою відповідності вимогам Закону контенту (мова ворожнечі, дискримінація, контент держави-агресора згідно зі статтею 119 Закону) для онлайн-медіа, які звертаються за реєстрацією;

- більш чітко визначено регулювання спеціалізованих друкованих видань та ін.

За словами заступниці голови Комітету Євгенії Кравчук, проект обговорили у широкому експертному колі ще до його реєстрації, і багато представників індустрії дуже чекає цей закон.

Комітет отримав позитивний висновок Офісу підтримки адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу, у якому сказано, що законопроект загалом не суперечить праву ЄС. Водночас рекомендовано провести консультації зі стороною ЄС перед ухваленням рішень щодо питань адмінпроцедури.

Комітет рекомендував Парламенту підтримати законопроект за основу з урахуванням пропозиції Комітету про  вилучення пункту, яким вносяться зміни до Закону України «Про адміністративну процедуру».

Раніше у Слузі народу пояснили суть змін до закону про медіа.

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Верховна Рада України

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