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Рада отменила продолжение действия патентов на лекарства во время войны

15:59, 16 апреля 2025
Верховная Рада приняла закон об отмене продления патентов на лекарства во время действия военного положения.
Рада отменила продолжение действия патентов на лекарства во время войны
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Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект №9383 о отмене продления действия патентов на лекарства во время военного положения.

Как отметил глава Комитета ВР по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий, этот документ входит в перечень мер для снижения цен на медицинские препараты в соответствии с решением СНБО от 12 февраля этого года.

Теперь будут действовать только те патенты, которые действительно могут быть продлены в соответствии с законодательством.

Это должно открыть рынок для генерических препаратов, усилить конкуренцию и сделать лекарства более доступными для украинцев.

«В начале полномасштабной войны Верховная Рада упростила работу государственных структур и бизнеса. В частности, парламент принял закон о продлении всех имущественных прав до отмены военного положения. В первые месяцы войны это было логичное решение, так как не все могли физически добраться до государственных структур и продлить действие патента.

В сфере здравоохранения продленные патенты мешают выходу на рынок конкурентов и запуску производства лекарств-генериков, что позволило бы снизить цены на лекарственные средства.

На данный момент на большей части территории страны нет препятствий для продления патентов в государственных структурах. После многочисленных консультаций с участниками рынка, в частности с представителями Ассоциации производителей лекарств Украины, Европейской бизнес ассоциации (EBA) и Американской торговой палаты, был разработан законопроект №9383. Документ отменяет действие закона, который продлевал патенты на период военного положения», — сообщил Радуцкий в соцсети.

Напоминаем, что 15 апреля Рада приняла в первом чтении законопроект 13087, который предусматривает внедрение «правила Болар» в украинское законодательство.

Как сообщил Михаил Радуцкий, согласно решению СНБО от 12 февраля, предусмотрено внедрение механизмов, которые позволят усилить конкуренцию и снизить цены на лекарства-генерики. Одним из них является имплементация «правила Болар» в украинское законодательство.

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Верховная Рада Украины

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