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Рада рассмотрит законопроект, отменяющий продление действия патентов на лекарства во время войны

16:35, 19 февраля 2025
Комитет рекомендует парламенту принять в первом чтении законопроект об изменениях в патентном праве.
Рада рассмотрит законопроект, отменяющий продление действия патентов на лекарства во время войны
Фото: golos.com.ua
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Комитет Верховной Рады по экономическому развитию поддержал законопроект № 9383 относительно изменений в патентном праве и направил его на рассмотрение парламента в первом чтении.

Как сообщил глава Комитета парламента по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, законопроект отменяет продолжение действия патентов на лекарства во время войны.

Он отметил, что в начале войны был принят ряд изменений в законодательство, чтобы упростить работу бизнеса и государственных структур. Один из законов (№ 2174-IX) продлил срок действия всех имущественных прав до дня, когда будет отменено военное положение.

«По состоянию на апрель 2022 это решение было логичным, ведь не все могли вовремя добраться до государственных структур, чтобы продлить или отменить действия патентов.

Впоследствии ситуация изменилась и проблем с доступом в госструктуры на большей части территории Украины нет. В то же время закон продолжил действие патентов, которые должны закончиться, если бы не военное положение. И теперь фактически продленные патенты на лекарства мешают выходу на рынок конкурентов и запуску производства некоторых препаратов-генериков в Украине, не позволяют снизить стоимость лекарств. Пока решение Верховной Рады, которое было логичным в начале войны, требует пересмотра», - сказал он.

Он добавил, что в Комитете провели несколько встреч с представителями Ассоциации производителей лекарств Украины, Европейской бизнес ассоциации (EBA) и Американской торговой палаты, чтобы наработать изменения в области патентного права. Главная из них – отмена действия закона №2174-IX.

«Сегодня на заседании Комитета по вопросам экономического развития коллеги рассмотрели законопроект нашего Комитета № 9383 по усовершенствованию патентного законодательства, регулирующего эти вопросы», - сказал Радуцкий.

Проект закона был направлен в Верховную Раду на рассмотрение в первом чтении с доработкой до второго чтения вместе с авторами альтернативного законопроекта.

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Верховная Рада Украины

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