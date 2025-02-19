Рада розгляне законопроект, який скасовує продовження дії патентів на ліки під час війни

Комітет рекомендує парламенту прийняти у першому читанні законопроект щодо змін у патентному праві.

Фото: golos.com.ua

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Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку підтримав законопроект № 9383 щодо змін у патентному праві та направив його на розгляд парламенту у першому читанні.

Як повідомив голова Комітету парламенту з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, законопроект скасовує продовження дії патентів на ліки під час війни.

Він зазначив, що на початку війни була прийнята низка змін до законодавства, щоб спростити роботу бізнесу та державних структур. Один із законів (№ 2174-IX) продовжив термін чинності всіх майнових прав до дня, коли буде скасований воєнний стан.

«Станом на квітень 2022 року це рішення було логічним, адже не всі могли вчасно дістатися до державних структур, щоб продовжити або скасувати дії патентів.

Згодом ситуація змінилася і проблем з доступом до держструктур на більшій частині території України немає. Водночас закон продовжив дію патентів, які б мали закінчитися, якби не воєнний стан. І тепер фактично продовжені патенти на ліки заважають виходу на ринок конкурентів та запуску виробництва деяких препаратів-генериків в Україні, не дозволяють знизити вартість ліків. Наразі рішення Верховної Ради, яке було логічним на початку війни, потребує перегляду», - сказав він.

Також він додав, що у Комітеті провели декілька зустрічей з представниками Асоціації виробників ліків України, Європейської бізнес асоціації (EBA) та Американської торгівельної палати, щоб напрацювати зміни у галузі патентного права. Головна з них – скасування дії закону № 2174-IX.

«Сьогодні на засіданні Комітету з питань економічного розвитку колеги розглянули законопроект нашого Комітету № 9383 щодо вдосконалення патентного законодавства, який врегульовує ці питання», - сказав Радуцький.

Проект закону направили до Верховної Ради на розгляд у першому читанні із доопрацюванням до другого читання разом з авторами альтернативного законопроекту.

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