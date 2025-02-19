НАБУ викрило групу суддів та адвокатів, які допомагали чоловікам отримувати відстрочку від мобілізації

НАБУ викрито організовану групу суддів та адвокатів, що допомагали військовозобов’язаним чоловікам незаконно виїжджати за кордон і отримувати відстрочку від мобілізації.

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У НАБУ повідомили про викриття в Одеській області організованої групи, що працювала всередині судової системи та допомагала військовозобов’язаним чоловікам незаконно виїжджати за кордон і отримувати відстрочку від мобілізації.

«Схема полягала у масовому штампуванні судових рішень про начебто самостійне виховання дитини батьком за надуманими обставинами. Це дозволяло чоловікам уникати мобілізації та залишати країну під приводом догляду за дитиною. За 3500 доларів США без участі сторін одним судовим засіданням ухвалювали рішення, яке давало право виїзду за кордон», - пишуть у НАБУ.

Правоохоронці вказують, що загалом слідством було встановлено 1 040 таких рішень.

«Для конспірації зловмисники створили «бек-офіс» суду в адвокатському бюро та навіть рекламували свої «послуги» у соцмережах», - зазначають у Нацбюро.

За участі НАБУ, САП та СБУ повідомлено про підозру 8 особам, серед яких:

голова суду;

колишній голова суду (чинний суддя);

суддя;

заступник керівника апарату;

помічник судді;

консультант суду;

адвокат;

помічник адвоката.

Крім того, 3 особам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, пов’язаних з діяльністю організованої злочинної групи, а саме:

двом помічникам суддів;

громадянину України.

Їхні дії кваліфіковані за такими статтями КК України:

ст. 368 – отримання неправомірної вигоди;

ст. 369 – надання неправомірної вигоди;

ст. 332 – організація незаконного перетину кордону;

ст. 114-1 – перешкоджання законній діяльності ЗСУ;

ст. 376-1 – незаконне втручання в роботу автоматизованих систем правосуддя.

Зазначається, що троє суддів отримали дисциплінарне стягнення у вигляді подання про їх звільнення.

Операція НАБУ і САП тривала більше року.

«У січні 2024 року задокументовано передачу одному із суддів неправомірної вигоди за обіцянку ухвалити «потрібне» рішення. Після чого учасники організованої групи продовжили свою злочинну діяльність. Надалі влітку та восени 2024 року задокументовано нові злочини учасників схеми, за результатом чого повідомлено про підозру ще 9 особам. У лютому 2025 року НАБУ і САП зібрано достатньо доказів для кваліфікації дій учасників схеми у складі організованої злочинної групи за результатом чого повідомлено про нові підозри», - додали у НАБУ.

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