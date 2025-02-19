НАБУ разоблачило группу судей и адвокатов, которые помогали мужчинам получать отсрочку от мобилизации

НАБУ разоблачена организованная группа судей и адвокатов, которая помогала военнообязанным мужчинам незаконно выезжать за границу и получать отсрочку от мобилизации.

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В НАБУ сообщили о разоблачении в Одесской области организованной группы, которая работала внутри судебной системы и помогала военнообязанным мужчинам незаконно выезжать за границу и получать отсрочку от мобилизации.

«Схема заключалась в массовой штамповке судебных решений о якобы самостоятельном воспитании ребенка отцом по надуманным обстоятельствам. Это позволяло мужчинам избегать мобилизации и покидать страну под предлогом ухода за ребенком. За 3500 долларов США без участия сторон одним судебным заседанием принималось решение, которое давало право выезда за границу», - пишут в НАБУ.

Правоохранители указывают, что в общей сложности следствием было установлено 1040 таких решений.

«Для конспирации злоумышленники создали «бэк-офис» суда в адвокатском бюро и даже рекламировали свои «услуги» в соцсетях», - отмечают в Нацбюро.

При участии НАБУ, САП и СБУ поставлено в известность о подозрении 8 лиц, среди которых:

председатель суда;

бывший председатель суда (действующий судья);

судья;

заместитель руководителя аппарата;

помощник судьи;

консультант суда;

адвокат;

помощник адвоката.

Кроме того, 3 лицам сообщено о подозрении в совершении преступлений, связанных с деятельностью организованной преступной группы, а именно:

двум помощникам судей;

гражданину Украины.

Их действия квалифицированы по следующим статьям УК Украины:

ст. 368 – получение неправомерной выгоды;

ст. 369 – предоставление неправомерной выгоды;

ст. 332 – организация незаконного пересечения границы;

ст. 114-1 – препятствование законной деятельности ВСУ;

ст. 376-1 – незаконное вмешательство в работу автоматизированных систем правосудия.

Отмечается, что три судьи получили дисциплинарное взыскание в виде представления об их увольнении.

Операция НАБУ и САП продолжалась больше года.

«В январе 2024 года задокументирована передача одному из судей неправомерной выгоды за обещание принять «нужное» решение. После этого участники организованной группы продолжили свою преступную деятельность. В дальнейшем летом и осенью 2024 задокументированы новые преступления участников схемы, по результатам чего сообщено о подозрении еще 9 лицам. В феврале 2025 года НАБУ и САП собрано достаточно доказательств для квалификации действий участников схемы в составе организованной преступной группы по результатам чего сообщено о новых подозрениях», - добавили в НАБУ.

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