В Хмельницкой области у женщины вырвали из рук сумку из 1,5 млн грн — как наказали грабителей

Суд отправил за решетку двух мужчин из Полтавщины, которые ограбили в Хмельницком женщину. В сумке, которую они вырвали у потерпевшей из рук, лежало около 1,5 миллиона гривен. Об этом сообщили в областной прокуратуре.
Они приговорены к 9 и 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.
Зная, что потерпевшая имеет при себе большую сумму денег, обвиняемые решили завладеть ими. Они подстерегли женщину у автомобиля. Один из осужденных подбежал к ней, запрыскал лицо газовым баллончиком и вырвал из рук сумку, в которой находилось около 1,5 млн грн в разной валюте.
Вместе с сообщником, который наблюдал, чтобы никто не помешал совершению преступления, нападавшие скрылись.
Пострадавшая пыталась остановить грабителей, но ей это не удалось.
Правоохранители установили обстоятельства произошедшего и задержали мужчин. Оказалось, что один из них судим за убийство.
К приговору суда осужденные находились под стражей. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.
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