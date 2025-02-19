В Хмельницкой области у женщины вырвали из рук сумку из 1,5 млн грн — как наказали грабителей

Злоумышленник забрызгал лицо женщины газовым баллончиком и вырвал из рук сумку, в которой находилось около 1,5 млн грн в разной валюте.

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Суд отправил за решетку двух мужчин из Полтавщины, которые ограбили в Хмельницком женщину. В сумке, которую они вырвали у потерпевшей из рук, лежало около 1,5 миллиона гривен. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Они приговорены к 9 и 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Зная, что потерпевшая имеет при себе большую сумму денег, обвиняемые решили завладеть ими. Они подстерегли женщину у автомобиля. Один из осужденных подбежал к ней, запрыскал лицо газовым баллончиком и вырвал из рук сумку, в которой находилось около 1,5 млн грн в разной валюте.

Вместе с сообщником, который наблюдал, чтобы никто не помешал совершению преступления, нападавшие скрылись.

Пострадавшая пыталась остановить грабителей, но ей это не удалось.

Правоохранители установили обстоятельства произошедшего и задержали мужчин. Оказалось, что один из них судим за убийство.

К приговору суда осужденные находились под стражей. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

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