Провели через РРО неполную сумму за проданный товар — какая ответственность ждет

Какова ответственность за проведение расчетных операций с использованием РРО на неполную сумму стоимости проданных товаров.

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Главное управление ГНС в Запорожской области рассказало, какая ответственность за проведение расчетных операций с использованием РРО на неполную сумму стоимости проданных товаров.

В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Закона Украины от 6 июля 1995 года № 265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» к субъектам хозяйствования, осуществляющим расчетные операции, по решению соответствующих контролирующих органов применяются финансовые санкции в случае установления в ходе проверки

проведение расчетных операций с использованием регистраторов расчетных операций, программных РРО или расчетных книг на неполную сумму стоимости проданных товаров (оказанных услуг) или неполную сумму расчета при организации и проведении азартных игр; непроведение расчетных операций через РРО и/или ПРРО с фискальным режимом работы; невыдача (в бумажном виде и/или электронной форме) соответствующего расчетного документа, подтверждающего выполнение расчетной операции, или проведение ее без использования РК на отдельном хозяйственном объекте такого субъекта хозяйствования, в следующих размерах:

100% суммы, на которую произведена продажа товаров (работ, услуг) и/или расчеты при организации и проведении азартных игр с нарушениями, установленными пунктом 1 статьи 17 Закона № 265, – за нарушение, совершенное впервые;

150% суммы, на которую произведена продажа товаров (работ, услуг) и/или расчеты при организации и проведении азартных игр с нарушениями, установленными пунктом 1 статьи 17 Закона № 265, – за каждое последующее нарушение.

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