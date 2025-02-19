Практика судов
  1. В Украине

Провели через РРО неполную сумму за проданный товар — какая ответственность ждет

22:54, 19 февраля 2025
Какова ответственность за проведение расчетных операций с использованием РРО на неполную сумму стоимости проданных товаров.
Провели через РРО неполную сумму за проданный товар — какая ответственность ждет
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Запорожской области рассказало, какая ответственность за проведение расчетных операций с использованием РРО на неполную сумму стоимости проданных товаров.

В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Закона Украины от 6 июля 1995 года № 265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» к субъектам хозяйствования, осуществляющим расчетные операции, по решению соответствующих контролирующих органов применяются финансовые санкции в случае установления в ходе проверки

  1. проведение расчетных операций с использованием регистраторов расчетных операций, программных РРО или расчетных книг на неполную сумму стоимости проданных товаров (оказанных услуг) или неполную сумму расчета при организации и проведении азартных игр;
  2. непроведение расчетных операций через РРО и/или ПРРО с фискальным режимом работы;
  3. невыдача (в бумажном виде и/или электронной форме) соответствующего расчетного документа, подтверждающего выполнение расчетной операции, или проведение ее без использования РК на отдельном хозяйственном объекте такого субъекта хозяйствования, в следующих размерах:
  • 100% суммы, на которую произведена продажа товаров (работ, услуг) и/или расчеты при организации и проведении азартных игр с нарушениями, установленными пунктом 1 статьи 17 Закона № 265, – за нарушение, совершенное впервые;
  • 150% суммы, на которую произведена продажа товаров (работ, услуг) и/или расчеты при организации и проведении азартных игр с нарушениями, установленными пунктом 1 статьи 17 Закона № 265, – за каждое последующее нарушение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая РРО ГНС налоги

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Высший совет правосудия 20 февраля планирует определиться с председателем – ВСП снова может возглавить Григорий Усик

По данным «Судебно-юридической газеты», Высший совет правосудия снова возглавит Григорий Усик.

Для реформирования ГСА будет разработан отдельный закон, но сначала нужно провести ее аудит – Высший совет правосудия

В Высшем совете правосудия считают, что для участия в процедуре реформирования ГСА необходимо привлечь иностранных партнеров Украины.

Комитет рекомендует принять за основу законопроект о гарантиях защиты бизнеса при осуществлении уголовного производства

Законопроект предусматривает, что арест имущества производится на основании решения следственного судьи, суда на срок не более 2 месяцев.

Посол Украины в США Оксана Маркарова: «Пункт из Плана победы Президента Зеленского относительно полезных ископаемых нашел очень позитивный отклик у Президента Трампа и наших партнеров»

Также Украина может, по словам Маркаровой, заинтересовать США агросектором, а дополнительные инвестиции могут существенно увеличить производство пищи.

Через три года Украина может получить судебную систему, которая отвечает потребностям общества и учитывает интересы судей – Совет правосудия

Однако для этого нужно успешно выполнить 117 мероприятий в рамках процесса евроинтеграции.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валерій Давидюк
    Валерій Давидюк
    заступник голови Господарського суду Житомирської області
  • Олена Соколова
    Олена Соколова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Віталій Циктіч
    Віталій Циктіч
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва