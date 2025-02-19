Провели через РРО неполную сумму за проданный товар — какая ответственность ждет

22:54, 19 февраля 2025
Какова ответственность за проведение расчетных операций с использованием РРО на неполную сумму стоимости проданных товаров.
Главное управление ГНС в Запорожской области рассказало, какая ответственность за проведение расчетных операций с использованием РРО на неполную сумму стоимости проданных товаров.
В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Закона Украины от 6 июля 1995 года № 265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» к субъектам хозяйствования, осуществляющим расчетные операции, по решению соответствующих контролирующих органов применяются финансовые санкции в случае установления в ходе проверки
- проведение расчетных операций с использованием регистраторов расчетных операций, программных РРО или расчетных книг на неполную сумму стоимости проданных товаров (оказанных услуг) или неполную сумму расчета при организации и проведении азартных игр;
- непроведение расчетных операций через РРО и/или ПРРО с фискальным режимом работы;
- невыдача (в бумажном виде и/или электронной форме) соответствующего расчетного документа, подтверждающего выполнение расчетной операции, или проведение ее без использования РК на отдельном хозяйственном объекте такого субъекта хозяйствования, в следующих размерах:
- 100% суммы, на которую произведена продажа товаров (работ, услуг) и/или расчеты при организации и проведении азартных игр с нарушениями, установленными пунктом 1 статьи 17 Закона № 265, – за нарушение, совершенное впервые;
- 150% суммы, на которую произведена продажа товаров (работ, услуг) и/или расчеты при организации и проведении азартных игр с нарушениями, установленными пунктом 1 статьи 17 Закона № 265, – за каждое последующее нарушение.
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