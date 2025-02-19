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Провели через РРО неповну суму за проданий товар — яка відповідальність чекає

22:54, 19 лютого 2025
Яка відповідальність за проведення розрахункових операцій з використанням РРО на неповну суму вартості проданих товарів.
Провели через РРО неповну суму за проданий товар — яка відповідальність чекає
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Головне управління ДПС у Запорізькій області розповіло, яка відповідальність за проведення розрахункових операцій з використанням РРО на неповну суму вартості проданих товарів.

Відповідно до пункту 1 статті 17 Закону України від 6 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» до суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції, за рішенням відповідних контролюючих органів застосовуються фінансові санкції у разі встановлення в ході перевірки факту:

  1. проведення розрахункових операцій з використанням реєстраторів розрахункових операцій, програмних РРО або розрахункових книжок на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг) або неповну суму розрахунку при організації та проведенні азартних ігор;
  2. непроведення розрахункових операцій через РРО та/або ПРРО з фіскальним режимом роботи;
  3. невидача (в паперовому вигляді та/або електронній формі) відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, або проведення її без використання РК на окремому господарському об’єкті такого суб’єкта господарювання, в таких розмірах:
  • 100% суми, на яку здійснено продаж товарів (робіт, послуг) та/або розрахунки при організації та проведенні азартних ігор з порушеннями, встановленими пунктом 1 статті 17 Закону № 265, – за порушення, вчинене вперше;
  • 150% суми, на яку здійснено продаж товарів (робіт, послуг) та/або розрахунки при організації та проведенні азартних ігор з порушеннями, встановленими пунктом 1 статті 17 Закону № 265, – за кожне наступне порушення.

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податкова РРО ДПС податки

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