На Хмельниччині у жінки вирвали з рук сумку із 1,5 млн грн — як покарали грабіжників

Зловмисник заприскав обличчя жінки газовим балончиком та вирвав з рук сумку, в якій було близько 1,5 млн грн у різній валюті.

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Суд відправив за ґрати двох чоловіків з Полтавщини, які пограбували у Хмельницькому жінку. У сумці, яку вони вирвали у потерпілої з рук, лежало близько 1,5 мільйона гривень. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Їх засуджено до 9 та 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

Знаючи, що потерпіла має при собі велику суму грошей, обвинувачені вирішили заволодіти ними. Вони підстерегли жінку біля автомобіля. Один із засуджених підбіг до неї, заприскав обличчя газовим балончиком та вирвав з рук сумку, в якій було близько 1,5 млн грн у різній валюті.

Разом зі спільником, який спостерігав щоб ніхто не завадив вчиненню злочину, нападники втекли.

Постраждала намагалась зупинити грабіжників, однак їй це не вдалось.

Правоохоронці встановили обставини події та затримали чоловіків. Виявилось, що один з них має судимість за вбивство.

До вироку суду засуджені перебували під вартою. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.

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