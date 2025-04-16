Кабмин изменил порядок передачи военнослужащими личных распоряжений на случай гибели о выплате единовременной денежной помощи

Военнослужащий имеет право составить личное распоряжение на случай гибели, определив размер доли выплаты денежного обеспечения лицам в процентах.

Фото: freeradio.com.ua

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Кабмин постановлением от 15 апреля №449 утвердил новую редакцию Порядка и сроков передачи военнослужащим оригинала личного распоряжения командиру воинской части, командиру или руководителю подразделения органа для хранения в личном деле.

Этот Порядок определяет механизм и сроки передачи военнослужащим, военнообязанным, призванным на сборы, или резервистом оригинала личного распоряжения, составленного на случай гибели (смерти), о выплате единовременной денежной помощи другим лицам по его выбору. Также он регулирует порядок передачи военнослужащим оригинала личного распоряжения, составленного на случай пленения, захвата в заложники или исчезновения без вести.

Военнослужащий имеет право составить личное распоряжение на случай пленения и на случай гибели, определив размер доли выплаты денежного обеспечения (единовременной денежной помощи) лицам в процентах.

Личные распоряжения составляются в письменной форме в произвольном виде с указанием воинского звания, фамилии, даты рождения, адреса места жительства (пребывания), регистрационного номера учетной карты налогоплательщика или данных о регистрационном номере учетной карты налогоплательщика из Государственного реестра, внесенных в паспорт военнослужащего, военнообязанного или резервиста, а также места и времени составления личных распоряжений.

В личных распоряжениях обязательно указываются доля (доли) подлежащего к выплате денежного обеспечения на случай пленения, захвата в заложники, интернирования в нейтральных государствах или исчезновения без вести, а также единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти), и информация о лице (лицах), которому (которым) будут производиться такие выплаты.

Для оперативного поиска лица, которому будут производиться выплаты, в личном распоряжении на случай пленения или гибели необходимо указать их фамилии, имена, отчества, даты рождения, адреса зарегистрированного/декларированного места жительства (пребывания), регистрационные номера учетной карты налогоплательщика или данные о регистрационном номере учетной карты налогоплательщика из Государственного реестра, внесенные в паспорт гражданина, номера телефонов, адреса электронной почты.

В личных распоряжениях также могут указываться сведения о ТЦК, которым призван/принят на военную службу военнослужащий, или номер воинской части, в которой он проходит военную службу, номера телефонов, адреса электронной почты. Личные распоряжения должны быть лично подписаны военнослужащим, военнообязанным или резервистом.

Подлинность подписи в личном распоряжении на случай гибели удостоверяет командир воинской части или нотариус.

Подлинность подписи военнослужащего Вооруженных Сил в личном распоряжении на случай пленения удостоверяет командир воинской части или нотариус.

Оригиналы личных распоряжений передаются командиру воинской части, командиру/руководителю подразделения органа (службы, военного формирования) в день удостоверения подлинности подписи или в течение 30 дней с момента удостоверения подписи (в случае удостоверения подлинности подписи нотариусом), о чем делается соответствующая запись на копиях личных распоряжений.

Копии личных распоряжений хранятся у военнослужащего, военнообязанного или резервиста.

После удостоверения подлинности подписи оригиналы личных распоряжений передаются в службу делопроизводства (канцелярию) воинской части, регистрируются в журнале, который ведется в бумажной или электронной форме (при технической возможности), и:

включаются и хранятся в личном деле военнослужащего СБУ, другого органа или военного формирования;

включаются в личное дело послужных (сокращенных послужных) карточек;

включаются в учетно-послужные карточки, которые ведутся в соответствии с категорией учета таких лиц по видам военной службы военнослужащего Вооруженных Сил, и в случае его гибели (смерти) или исключения из списков личного состава воинской части в связи с увольнением с военной службы направляются на хранение в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (по месту постановки на воинский учет или проживания лиц, имеющих право на пенсию в связи с потерей кормильца в соответствии с Законом «О общеобязательном государственном пенсионном страховании»);

направляются на хранение в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по декларированному/зарегистрированному месту жительства (пребывания) или по месту призыва (принятия) на военную службу такого лица, если такой призыв (принятие) осуществлялся не по декларированному/зарегистрированному месту жительства (пребывания) военнообязанного или резервиста.

Командирам воинских частей, командирам/руководителям подразделений органов (службы, военного формирования), работникам служб персонала или делопроизводства (канцелярии) воинских частей, а также другим лицам, которым в ходе выполнения служебных обязанностей стал известен содержание личных распоряжений, запрещено разглашать их содержание до установления факта пленения, захвата в заложники, интернирования в нейтральных государствах, исчезновения без вести или гибели (смерти) военнослужащего, военнообязанного или резервиста.

Оригиналы личных распоряжений военнослужащего Вооруженных Сил (в случае установления факта его гибели (смерти) или исключения из списков личного состава воинской части в связи с увольнением с военной службы), военнообязанного или резервиста направляются в ТЦК (по месту направления (хранения) личного дела) в конверте (упаковке) средствами фельдъегерской связи, почтовой связи или иным способом, исключающим свободный доступ к информации, содержащейся в личном распоряжении.

Военнослужащий, военнообязанный или резервист имеют право в любое время отменить личные распоряжения. Каждое новое личное распоряжение отменяет действительность предыдущего, о чем делается запись в каждом новом личном распоряжении. В случае отмены личного распоряжения или составления нового личного распоряжения военнослужащий, военнообязанный или резервист подает командиру воинской части, командиру/руководителю подразделения органа (службы, военного формирования) по месту прохождения службы (проведения указанных сборов) соответствующий рапорт или новое личное распоряжение.

В течение пяти рабочих дней после получения рапорта об отмене командир обеспечивает изъятие предыдущего личного распоряжения из личного дела (послужных (сокращенных послужных) карточек; учетно-послужных карточек, которые ведутся в соответствии с категорией учета таких лиц по видам военной службы) и включение в личное дело (послужные (сокращенные послужные) карточки; учетно-послужные карточки, которые ведутся в соответствии с категорией учета таких лиц по видам военной службы) нового личного распоряжения (в случае его составления) и возвращение оригинала такого распоряжения военнослужащему, военнообязанному или резервисту, о чем делается соответствующая запись в личном деле (послужных (сокращенных послужных) карточках; учетно-послужных карточках, которые ведутся в соответствии с категорией учета таких лиц по видам военной службы).

Отмененные личные распоряжения возвращаются военнослужащему, военнообязанному или резервисту заказным письмом или передаются лично ответственным должностным лицом.

Автор: Наталя Мамченко

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