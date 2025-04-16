Кабмін змінив порядок передачі військовослужбовцями особистих розпоряджень на випадок загибелі про виплату одноразової грошової допомоги

Військовослужбовець має право скласти особисте розпорядження на випадок загибелі, визначивши розмір частки виплати грошового забезпечення особам у відсотках.

Фото: freeradio.com.ua

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Кабмін постановою від 15 квітня №449 затвердив нову редакцію Порядку та строків передачі військовослужбовцем оригіналу особистого розпорядження командиру військової частини, командиру чи керівнику підрозділу органу для зберігання в особовій справі.

Цей Порядок визначає механізм та строки передачі військовослужбовцем, військовозобов’язаним, який призваний на збори, або резервістом оригіналу особистого розпорядження, складеного на випадок своєї загибелі (смерті), про виплату одноразової грошової допомоги іншим особам за його вибором. Також він визначає порядок передачі військовослужбовцем оригіналу особистого розпорядження, складеного на випадок захоплення в полон або заручником, зникнення безвісти.

Військовослужбовець має право скласти особисте розпорядження на випадок полону та особисте розпорядження на випадок загибелі, визначивши розмір частки виплати грошового забезпечення (одноразової грошової допомоги) особам у відсотках.

Особисті розпорядження складаються письмово в довільній формі із зазначенням військового звання, прізвища, дати народження, адреси місця проживання (перебування), реєстраційного номера облікової картки платника податків або даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру, внесених до паспорта військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста, а також місця і часу складення особистих розпоряджень.

В особистих розпорядженнях обов’язково зазначаються частка (частки) належного до виплати грошового забезпечення на випадок захоплення в полон або заручником, інтернування в нейтральних державах або зникнення безвісти та відповідно одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), а також інформація про особу (осіб), якій (яким) здійснюватимуться такі виплати.

Для оперативного розшуку особи, якій здійснюватимуться такі виплати, в особистому розпорядженні на випадок полону чи на випадок загибелі необхідно зазначити їх прізвища, імена та по батькові, дати народження, адреси зареєстрованого/задекларованого місця проживання (перебування), реєстраційні номери облікової картки платника податків або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру, внесені до паспорта громадянина, номери телефонів, адреси електронної пошти.

В особистих розпорядженнях також можуть зазначатися відомості щодо ТЦК, яким призваний/прийнятий на військову службу військовослужбовець, або номер військової частини, в якій він проходить військову службу, номери телефонів, адреси електронної пошти. Особисті розпорядження повинні бути особисто підписані військовослужбовцем, військовозобов’язаним або резервістом.

Справжність підпису особистому розпорядженні на випадок загибелі засвідчує командир військової частини або нотаріус.

Справжність підпису військовослужбовця Збройних Сил на особистому розпорядженні на випадок полону засвідчує командир військової частини або нотаріус.

Оригінали особистих розпоряджень передаються командиру військової частини, командиру/керівнику підрозділу органу (служби, військового формування) в день засвідчення на них справжності підпису або у 30-денний строк з дня засвідчення підпису (у разі засвідчення справжності підпису на таких розпорядженнях нотаріусом), про що робиться відповідний запис на копіях особистих розпоряджень.

Копії особистих розпоряджень зберігаються у військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста.

Після засвідчення справжності підпису оригінали особистих розпоряджень передаються до служби діловодства (канцелярії) військової частини, реєструються у журналі, який ведеться у паперовій чи електронній формі (за технічної можливості) та:

долучаються і зберігається в особовій справі військовослужбовця СБУ, іншого органу або військового формування;

долучаються до особової справи послужних (скорочених послужних) карток;

обліково-послужних карток, які ведуться відповідно до категорії обліку таких осіб за видами військової служби) військовослужбовця Збройних Сил та у разі його загибелі (смерті) або виключення із списків особового складу військової частини у зв’язку із звільненням з військової служби надсилаються на зберігання до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (за місцем його взяття на військовий облік або проживання осіб, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»);

надсилаються на зберігання до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування) або за місцем призову (прийняття) на військову службу такої особи, якщо такий призов (прийняття) на військову службу здійснювався (здійснювалося) не за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування) військовозобов’язаного або резервіста.

Командирам військових частин командирам/керівникам підрозділів органів (служби, військового формування), працівникам служб персоналу або діловодства (канцелярії) військових частин, а також іншим особам, яким під час виконання службових обов’язків став відомий зміст особистих розпоряджень, заборонено розголошувати зміст таких розпоряджень до встановлення факту захоплення в полон або заручником, інтернування в нейтральних державах або зникнення безвісти, а також загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста.

Оригінали особистих розпоряджень військовослужбовця Збройних Сил (у разі встановлення факту його загибелі (смерті) або виключення із списків особового складу військової частини у зв’язку із звільненням з військової служби), військовозобов’язаного або резервіста надсилаються до ТЦК (за місцем надсилання (зберігання) особової справи) у конверті (пакуванні) засобами фельд’єгерського зв’язку, поштового зв’язку або в іншій спосіб, що унеможливлює вільний доступ до інформації, яка міститься в особистому розпорядженні.

Військовослужбовець, військовозобов’язаний або резервіст мають право у будь-який час скасувати особисті розпорядження. Кожне нове особисте розпорядження скасовує дійсність попереднього, про що робиться запис в кожному новому особистому розпорядженні. У разі скасування особистого розпорядження або складення нового особистого розпорядження військовослужбовець, військовозобов’язаний або резервіст подає командиру військової частини, командиру/керівнику підрозділу органу (служби, військового формування) за місцем проходження служби (проведення зазначених зборів) відповідний рапорт або нове особисте розпорядження.

Протягом п’яти робочих днів після надходження рапорту про скасування командир забезпечує вилучення попереднього особистого розпорядження з особової справи (послужних (скорочених послужних) карток; обліково-послужних карток, які ведуться відповідно до категорії обліку таких осіб за видами військової служби) та долучення до особової справи (послужних (скорочених послужних) карток; обліково-послужних карток, які ведуться відповідно до категорії обліку таких осіб за видами військової служби) нового особистого розпорядження (у разі його складення) і повернення оригіналу такого розпорядження військовослужбовцю, військовозобов’язаному або резервісту, про що робиться відповідний запис в особовій справі (послужних (скорочених послужних) картках; обліково-послужних картках, які ведуться відповідно до категорії обліку таких осіб за видами військової служби).

Скасовані особисті розпорядження повертаються військовослужбовцю, військовозобов’язаному або резервісту рекомендованим листом або передаються особисто відповідальною посадовою особою.

Автор: Наталя Мамченко

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