У Києві майже на місяць обмежать рух транспорту в Солом'янському районі

На двох вулицях із 16 квітня до 14 травня частково обмежать рух транспорту.

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У Солом'янському районі на вулицях Левка Мацієвича та Володимира Сікевича із 16 квітня до 14 травня частково обмежать рух транспорту.

Як вказують у комунальній корпорації Київавтодор, дорожники ремонтуватимуть проїжджу частину – ділянку від вулиці Очаківської до вулиці Академіка Возіанова, де прокладали інженерні мережі.

Роботи проводитимуть поетапно з частковим обмеженням руху транспорту в обидва напрямки.

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