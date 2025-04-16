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Пішов з життя видатний адвокат і ректор Вищої школи адвокатури НААУ Ярослав-Міклош Зейкан

16:03, 16 квітня 2025
Ярослав-Міклош Зейкан пішов із життя на 84 році.
Пішов з життя видатний адвокат і ректор Вищої школи адвокатури НААУ Ярослав-Міклош Зейкан
Фото: НААУ
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На 84-му році життя перестало битися серце відомого адвоката, багаторічного ректора Вищої школи адвокатури НААУ Ярослава-Міклоша Зейкана.

Про сумну звістку повідомили у Національній асоціації адвокатів України.

Все своє професійне життя Ярослав-Міклош Павлович присвятив адвокатурі. Після закінчення школи він свідомо обрав юридичний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка. Працював юрисконсультом, арбітром, секретарем міської ради, суддею, а з 1994 року – й адвокатом.

Адвокатську діяльність поєднував з викладанням в Академії адвокатури України у м. Києві, а з 2017 року обраний ректором Вищої школи адвокатури НААУ. Його лекції завжди із захопленням та неймовірним інтересом слухали не тільки молоді адвокати, а й досвідчені колеги, адже мудрі поради Ярослава-Міклоша Павловича завжди були у нагоді навіть у найтяжчих справах.

Був лауреатом всеукраїнської премії «За кращу судову промову», нагороджений медаллю «Трудова слава» ІІ ступеня, мав почесну відзнаку Національної асоціації адвокатів України «Видатний адвокат України». А за версією Ukrainian Law Firms 2018: A Handbook For Foreign clients названий Метром кримінальної адвокатури.

Ярослав-Міклош Павлович був розробником і автором першого коментаря до Цивільного процесуального кодексу від 2004 року, а також автором понад 20 монографій і більше 200 наукових статей зі складних питань права.

Адвокатура України понесла непоправну втрату – пішла людина-легенда, професійний та принциповий адвокат, справжній майстер своєї справи та наставник для не одного покоління представників професії. Його вагомий внесок в адвокатуру та підготовку професійних захисників ніколи не забудуть нащадки, а світла пам’ять про нього житиме вічно у серцях тих, хто його знав.

«При виконанні свого професійного обов'язку на першому місці для адвоката має бути порядність. Людина довіряє своєму адвокату свої таємниці і, нерідко, своє майбутнє. Пам'ятаючи про те, що право є мистецтвом добра і справедливості, порядний адвокат буде робити все, щоб ця фраза була не тільки гаслом», - давав настанову Я.-М. Зейкан.

Вся адвокатська спільнота розділяє разом із близькими та рідними Ярослава-Міклоша Павловича невимовний біль і сум від втрати.

Вічна пам'ять…

Редакція видання висловлює глибокі співчуття колегам, близьким та родині Ярослава-Міклоша Зейкана.

адвокат НААУ

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