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Київський апеляційний суд залишив під вартою ексначальника одеського ТЦК Борисова

15:57, 16 квітня 2025
Суд ухвалив залишити під вартою з можливістю внесення застави колишнього начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова.
Київський апеляційний суд залишив під вартою ексначальника одеського ТЦК Борисова
Фото: usionline.com
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У вівторок, 15 квітня, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги, подані стороною захисту на ухвалу слідчого судді Печерського райсуду Києва від 20 березня 2025 року, якою частково задоволено клопотання заступника керівника відділу Головного слідчого управління ДБР та продовжено підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 18 травня 2025 року включно, з одночасним визначенням застави у розмірі 179 863 200 гривень. Про це повідомив офіційний сайт суду.

У суді не називають прізвище особи, але, за даними ЗМІ, мова йде про колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова.

Суд зазначив, що у разі внесення застави на підозрюваного покладено обовʼязки, передбачені частиною пʼятою статті 194 Кримінального процесуального кодексу України.

«За результатами апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 березня 2025 року залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту – без задоволення», - додали у суді.

Нагадаємо, Борисов підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 27, частиною першою статті 114-1, частиною третьою статті 27 та частиною першою статті 366 Кримінального кодексу України.

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Київський апеляційний суд

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