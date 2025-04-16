Киевский апелляционный суд оставил под стражей экс-начальника одесского ТЦК Борисова

Суд постановил оставить под стражей с возможностью внесения залога бывшего начальника Одесского областного ТЦК Евгения Борисова.

Фото: usionline.com

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Во вторник, 15 апреля, коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционные жалобы, поданные стороной защиты на постановление следственного судьи Печерского райсуда Киева от 20 марта 2025 года, которым частично удовлетворено ходатайство заместителя начальника отдела Главного следственного управления ГБР и продлен подозреваемому срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 18 мая 2025 года включительно, с одновременным определением залога в размере 179 863 200 гривен. Об этом сообщил официальный сайт суда.

В суде не называют фамилию лица, однако, по данным СМИ, речь идет о бывшем начальнике Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгении Борисове.

Суд отметил, что в случае внесения залога на подозреваемого возлагаются обязанности, предусмотренные частью пятой статьи 194 Уголовного процессуального кодекса Украины.

«По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 20 марта 2025 года оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты — без удовлетворения», — добавили в суде.

Напомним, Борисов подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью третьей статьи 27, частью первой статьи 114-1, частью третьей статьи 27 и частью первой статьи 366 Уголовного кодекса Украины.

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