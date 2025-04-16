Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Апелляционный суд взыскал с ответчика, признанного виновником ДТП, в пользу истца невозмещенный страховщиком материальный ущерб

20:24, 16 апреля 2025
В жалобе апеллянт утверждал, что причиной ДТП стала скользкая дорога, которая ненадлежаще содержалась, поэтому возмещение вреда следует возложить на ответственное юридическое лицо.
Апелляционный суд взыскал с ответчика, признанного виновником ДТП, в пользу истца невозмещенный страховщиком материальный ущерб
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ровенский апелляционный суд пересмотрел апелляционную жалобу, поданную представителем ответчика на решение местного суда, которым удовлетворен иск о взыскании с его доверителя в пользу истца материальный ущерб, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Апелянт просив скасувати оскаржуване судове рішення й ухвалити нове — про відмову у задоволенні позовних вимог.

Апеляційний суд прийшов до висновку про часткове задоволення апеляційної скарги з наступних підстав.

Суду відомо, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, винуватцем якої суд першої інстанції визнав відповідача у справі, механічних ушкоджень зазнали обидва транспортні засоби. Оскільки страховик відповідача відшкодував лише частину витрат на ремонт автомобіля, якого пошкодив його страхувальник, власник звернувся з позовом до відповідача про стягнення матеріальної шкоди.

Відповідно до п. 2 Постанови Пленуму ВС України від 27.03.1992 року №6 «Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди» шкода, заподіяна особі і майну громадянина або заподіяна майну юридичної особи, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її заподіяла, за умови, що дії останньої були неправомірними, між ними і шкодою є безпосередній причинний зв’язок та є вина визначеної особи, а коли це було наслідком дії джерела підвищеної небезпеки, незалежно від наявності вини.

П. 4 зазначеної Постанови передбачено, що володільцем джерела підвищеної небезпеки розуміється юридична особа або громадянин, що здійснюють експлуатацію джерела підвищеної небезпеки в силу права власності, повного господарського відання, оперативного управління або з інших підстав (договору оренди, довіреності тощо).

Згідно з ч. 2 ст. 1187 Цивільного кодексу України шкода, завдана джерелом підвищеної небезпеки, відшкодовується особою, яка на відповідній правовій підставі (право власності, інше речове право, договір підряду, оренди тощо) володіє транспортним засобом, механізмом, іншим об’єктом, використання, зберігання або утримання якого створює підвищену небезпеку.

Місцевий суд задоволив позов про стягнення з відповідача завданої матеріальної шкоди, поклавши в основу Висновок експерта судової автотоварознавчої експертизи пошкодженого автомобіля.

Однак, на думку суду апеляційної інстанції, таке посилання не відповідає встановленим обставинам справи, адже вказаний підхід до встановлення розміру збитку застосовується виключно за умови визначення зношеності автомобіля. Обов’язковими критеріями для того, щоб не застосовувати врахування зношеності є такі умови: під час ремонту були використані нові вузли, деталі, комплектуючі частини іншої модифікації, що випускаються взамін знятих з виробництва однорідних виробів.

  У матеріалах справи відсутні як докази використання нових вузлів, деталей, комплектуючих частин іншої модифікації, так і докази самого проведення ремонту автомобіля позивача, що могло б слугувати підставою для застосування вказаного підходу визначення вартості збитку.

З огляду на наведене, розрахунок суми матеріальної шкоди, завданої ДТП, проведений на підставі Висновку експерта судової автотоварознавчої експертизи, є помилковим, таким, що не відповідає вимогам закону та обставинам справи.

Матеріали справи містять Висновок експерта додаткової судової транспортно-товарознавчої експертизи, у якій вказується значно менша вартість відновлювального ремонту автомобіля позивача з використанням оригінальних запчастин, з урахуванням їх зносу.

Вказаною додатковою експертизою досліджені додаткові питання та додаткові вихідні дані, а тому цей Висновок повністю відповідає вимогам законодавства, яке регулює порядок проведення судових експертиз та урахувався апеляційним судом при визначенні суми матеріальної шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

В апеляційній скарзі, крім того, містяться покликання на те, що причиною ДТП стало неналежне утримання об’єкта благоустрою — дороги, вкритої ожеледицею, а тому сума матеріального збитку, завданого позивачеві в результаті ДТП, підлягає стягненню з юридичної особи, відповідальної за належне утримання автошляху.

Такі покликання апеляційний суд відхилив, оскільки згідно з постановою місцевого суду, яку Рівненський апеляційний суд залишив без змін, відповідальна посадова особа не порушувала покладених на неї обов’язків, а провадження у справі про адміністративне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 140 КУпАП, відносно неї закрите за відсутності в її діях складу адміністративного правопорушення.

З огляду на наведене, позовні вимоги про стягнення матеріальної шкоди, завданої внаслідок ДТП, обґрунтовано пред’явлені саме до відповідача, який є належним відповідачем у цьому спорі.

Скасовуючи оскаржуване представником відповідача рішення місцевого суду та частково задовольняючи позовні вимоги, Рівненський апеляційний суд стягнув із винуватця аварії на користь позивача втричі меншу завдану матеріальну шкоду, врахувавши Висновок додаткової судової транспортно-товарознавчої експертизи, яка підтвердила, що відремонтувати пошкоджений автомобіль можливо за допомогою вживаних деталей, а не нових.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

суд ДТП авария судебная практика компенсация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство утвердило новый порядок выплаты денежного обеспечения военнослужащих, пропавших без вести или захваченных в плен

Определены случаи, когда в выплате может быть отказано, в частности, из-за самовольного оставления части или дезертирства.

Кабмин изменил порядок передачи военнослужащими личных распоряжений на случай гибели о выплате единовременной денежной помощи

Военнослужащий имеет право составить личное распоряжение на случай гибели, определив размер доли выплаты денежного обеспечения лицам в процентах.

Парламент принял изменения относительно выплаты единовременной денежной помощи членам семей погибших Защитников и Защитниц, которые могут вызвать путаницу на практике

Законодательные изменения относительно назначения единовременной денежной помощи содержат неопределенность в вопросе, кто из членов семей погибших Защитников и Защитниц Украины имеет право на выплаты.

Юлия Свириденко заявила о значительном прогрессе в переговорах с США по соглашению о полезных ископаемых: «Соглашение подлежит ратификации в Верховной Раде»

«Мы договорились с американской стороной зафиксировать этот позитив в соответствующем меморандуме о намерениях — в ближайшее время готовимся завершить формализацию соглашения», — сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

Арендаторы коммунального имущества, осуществившие неотделимые улучшения, смогут выкупить его только через аукционы – принят закон

Вместо безальтернативного выкупа имущества арендатором через «неотделимые улучшения» принятый закон устанавливает аукционы по продаже такого имущества, где арендатор может либо воспользоваться приоритетным правом выкупа по наивысшей цене, сформированной на открытом аукционе, либо получить компенсацию за проведенные неотделимые улучшения от нового владельца имущества.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Келеберда
    Володимир Келеберда
    заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Анна Кузьменко
    Анна Кузьменко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Місінкевич
    Андрій Місінкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Світлана Чудних
    Світлана Чудних
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Журавльов
    Олександр Журавльов
    суддя Одеського апеляційного суду