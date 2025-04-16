Ушел из жизни выдающийся адвокат и ректор Высшей школы адвокатуры НААУ Ярослав-Миклош Зейкан

Ярослав-Миклош Зейкан ушел из жизни на 84 году.

Фото: НААУ

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На 84-м году жизни перестало биться сердце известного адвоката, многолетнего ректора Высшей школы адвокатуры НААУ Ярослава-Миклоша Зейкана.

О печальном известии сообщили в Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Всю свою профессиональную жизнь Ярослав-Миклош Павлович посвятил адвокатуре. После окончания школы он сознательно выбрал юридический факультет Львовского государственного университета им. Работал юрисконсультом, арбитром, секретарем городского совета, судьей, а с 1994 года - и адвокатом.

Адвокатскую деятельность совмещал с преподаванием в Академии адвокатуры Украины в г. Киеве, а с 2017 года избран ректором Высшей школы адвокатуры НААУ. Его лекции всегда с восторгом и невероятным интересом слушали не только молодые адвокаты, но и опытные коллеги, ведь мудрые советы Ярослава-Миклоша Павловича всегда были полезны даже в самых тяжелых делах.

Был лауреатом всеукраинской премии «За лучшую судебную речь», награжден медалью «Трудовая слава» II степени, имел почетную награду Национальной ассоциации адвокатов Украины «Выдающийся адвокат Украины». А по версии Ukrainian Law Firms 2018: A Handbook For Foreign clients назван Мэтром уголовной адвокатуры.

Ярослав-Миклош Павлович был разработчиком и автором первого комментария к Гражданскому процессуальному кодексу от 2004 года, а также автором более 20 монографий и более 200 научных статей по сложным вопросам права.

Адвокатура Украины понесла невосполнимую утрату - ушел человек-легенда, профессиональный и принципиальный адвокат, настоящий мастер своего дела и наставник для не одного поколения представителей профессии. Его весомый вклад в адвокатуру и подготовку профессиональных защитников никогда не забудут потомки, а светлая память о нем будет жить вечно в сердцах тех, кто его знал.

«При выполнении своего профессионального долга на первом месте для адвоката должна быть порядочность. Человек доверяет своему адвокату свои тайны и, нередко, свое будущее. Помня о том, что право является искусством добра и справедливости, порядочный адвокат будет делать все, чтобы эта фраза была не только лозунгом», - давал установку Я.-М. Зейкан.

Все адвокатское сообщество разделяет вместе с близкими и родными Ярослава-Миклоша Павловича неописуемую боль и печаль от потери.

Вечная память...

Редакция издания выражает глубокие соболезнования коллегам, близким и семье Ярослава-Миклоша Зейкана.