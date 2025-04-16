В Киеве почти на месяц ограничат движение транспорта в Соломенском районе

На двух улицах с 16 апреля по 14 мая частично ограничат движение транспорта.

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В Соломенском районе на улицах Левка Мациевича и Владимира Сикевича с 16 апреля по 14 мая частично ограничат движение транспорта.

Как сообщают в коммунальной корпорации Киевавтодор, дорожники будут ремонтировать проезжую часть — участок от улицы Очаковской до улицы Академика Возианова, где прокладывали инженерные сети.

Работы будут проводиться поэтапно с частичным ограничением движения транспорта в обоих направлениях.

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