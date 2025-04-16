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Рада скасувала продовження дії патентів на ліки під час війни

15:59, 16 квітня 2025
Верховна Рада ухвалила закон про cкасування продовження дії патентів на ліки під час дії воєнного стану.
Рада скасувала продовження дії патентів на ліки під час війни
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Верховна Рада ухвалила в цілому як закон законопроект №9383 про cкасування продовження дії патентів на ліки під час дії воєнного стану. 

Як зазначив глава Комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, цей документ входить до переліку заходів для зниження цін на медичні препарати відповідно до рішення РНБО від 12 лютого цього року.

Відтепер діятимуть лише ті патенти, які справді можуть бути продовжені відповідно до законодавства.

Це має відкрити ринок для генеричних препаратів, посилити конкуренцію і зробити ліки більш доступними для українців.

"На початку повномасштабної війни Верховна Рада спростила роботу державних структур та бізнесу. Зокрема парламент прийняв закон про продовження всіх майнових прав до скасування воєнного стану. У перші місяці війни це було логічне рішення, адже не всі могли фізично доїхати до державних структур та продовжити дію патенту.

У сфері охорони здоров’я продовжені патенти заважають виходу на ринок конкурентів та запуску виробництва ліків-генериків, що дозволило б знизити ціни на лікарські засоби.

На даний час на більшій частині території країни немає перешкод, щоб продовжити патенти у держструктурах. Після численних консультацій з учасниками ринку, зокрема з представниками Асоціації виробників ліків України, Європейської бізнес асоціації (EBA) та Американської торговельної палати, напрацювали законопроект № 9383. Документ скасовує дію закону, що продовжував дію патентів на період воєнного стану", — повідомив Радуцький у соцмережі.

Нагадаємо, що Рада 15 квітня прийняла у першому читанні законопроект 13087, який передбачає запровадження «правила Болар» в українське законодавство.

Як повідомив Михайло Радуцький, відповідно до рішення РНБО від 12 лютого передбачено запровадження механізмів, які дозволять посилити конкуренцію та знизити ціни на ліки-генерики. Один з них – імплементація «правила Болар» в українське законодавство.

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Верховна Рада України

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